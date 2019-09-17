社論》民進黨三十三歲了

一九八六年成立的民主進步黨今年三十三歲，時逢大選熱季，該黨宣布要以「台灣派對」為黨慶主題，九月二十八日當天在創黨的圓山大飯店舉行黨代表大會，並於中央黨部前封街辦黨慶活動。三十三歲，一般人進入青壯之年；民進黨歷經兩次執政，自有舉辦生日派對的理由；但在首度完全執政面臨檢驗之際，這一本土政黨更應自我檢討，謙卑面對國人，不忘初衷。

完全執政三年半以來，民進黨相對讓人放心的，是面對中國步步進逼的壓力下，守住台灣的國家主權底線。中國為了吃掉台灣，內外夾攻，從中止官方往來、內部滲透、軍事威嚇到國際打壓，無所不用其極。民進黨以維護主權為張本，在充實國防及防堵滲透方面著力，作為值得肯定。香港局勢的演變，印證「一國兩制」的虛假，也凸顯了民進黨走的抗中路線符合台灣基本利益。

振興經濟是公眾對執政者最基本的期待。台灣的經濟課題，主要是成長持續低迷，薪資欲振乏力，產業結構也有待調升。蔡政府推出「五加二產業創新」、「前瞻基礎建設」等計畫，尚未能打破經濟困境；美中貿易戰帶來台商回流及經貿擺脫過度依賴中國的契機，但對整體經濟的衝擊正負參差。完全執政的經濟施政，還談不上讓庶民有感。最近選舉一到，政策利多頻頻推出，不免招來「選前買票」撻伐，雖有「勇敢圖利人民，何錯之有？」之辯，仍難杜悠悠之口。公眾要問的是，這些政策利多是否經可行性分析？錢是否花在刀口上？過程有否適當監督稽核？

民進黨中間偏左的經濟社會政策立場，也須重新檢討。「一例一休」是最典型的例子，它造成勞資雙方都不滿意，是很「天才」的落實週休二日修法，主因即在「進步」的意識形態作祟；以致勞動部成為「勞工部」，減損勞動市場的彈性靈活，加重了雇主負擔，勞工卻未蒙實利。台灣當今需要的，是拿出有效辦法，打破「不缺資金、只欠投資機會」的沉悶局面，以活絡的投資帶動經濟和薪資成長。其中，政府最須認清自己的角色，它不僅不是萬能；如層層管制、不當干預市場、傷害經濟自由，必有礙經濟活力。從而，社經弱勢固應照顧，社會安全卻不能成為福利，「六歲以下國家養」之類的「進步」主張也非善策。

今年以來，民進黨的若干政治表現，似乎沒有為自己在即將到來的大選加分。先是黨內初選，在程序正義、公正規則、民調方式等公平競爭要件都遭到質疑，不但一向引為自豪的「民主」令譽受創，也留下大選整合的後遺症。其次的「私菸案」，不僅暴露國安特情人員的風紀問題，還意外扯出完全執政的政治酬庸。至於延燒數月的蔡總統論文、學位爭議，真金不怕火煉，走上打官司卻絕非處理公關危機的正辦。

民進黨黨慶前夕，兩位對台灣民主化有重要貢獻的人士去世。其中，前無任所大使鄭紹良，威權時代在美國為台灣的民主自由打拚，名列「黑名單」回不了家鄉，民主化後繼續以高科技報效，終身奉獻台灣；前立委謝聰敏五十五年前與老師彭明敏、同學魏廷朝發表〈台灣自救運動宣言〉，主張制憲、正名、加入聯合國，三度被關進黑牢，一生為民主奮鬥不懈。哲人遠去，從黨外時代起就肩負台灣人民對民主自由深切寄託的民進黨，黨慶之際，應自省在推進台灣國家社會正常化之路使了多少心力，走了多遠里程，有無辜負這一殷殷期盼。

從而，去年在六都等地方選舉大敗的民進黨，對於總統及國會改選，理應戒慎恐懼，回歸基本面，嚴肅面對選民。黨慶可以辦成嘉年華，以熱鬧的造勢場面吸引人氣，但要真正打動人心，卻須謙卑坦然面對人民，才可能從重挫的期中考復甦，重獲選民肯定。

民進黨必須告訴公眾，它完全執政為國家社會帶來什麼正面效應，值得選民繼續付託。三年半來，它有什麼不足之處，如司法改革因何半途而廢，年金改革有何缺失。完全執政之後，它在權力與腐化之間有無迷失，黨內派系是否吃相難看。最重要的，除了強調「亡國感」或「芒果乾」，如繼續執政，它要把台灣帶向何方。選民自有公斷，知所反省檢討，多一分誠實坦率，加上必要的道歉，公信力自可確立；即使沒有嘉年華，民心也會回歸。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法