自由廣場》PUA 一個分析韓國瑜言行的視角

◎ 吳哲文

近年來在兩性關係領域中，有種叫做把妹達人（Pick up artist，英文縮寫為PUA）的流派在悄悄流行，這派經過發展後把妹技巧逐漸精微化，但操作手法也愈見惡質，其後學甚至發展出所謂的「五步陷阱」，引誘該追求對象對其產生興趣、使該對象對其興趣深化後，再將該對象的人際關係網及精神狀態予以孤立、擊碎該對象的自信心，最後誘之以小利，讓被追求對象把你當作救世主般的存在，這樣就大「功」告成了。

仔細觀察韓國瑜這一年多以來的言行，實在很難不把這些言行與五步陷阱這套惡質手法聯想在一起。先講去年的高雄市長選舉，他先用誇張的言行吸引包含高雄市民在內的台灣人關注、用看起來草根俚俗的語言使所謂的庶民及對年金改革不平的軍公教等目標客群對其加深興趣，然後持續擴大網路聲量，離間高雄人對民進黨執政的信任感、說高雄又老又窮以擊垮高雄人的自信心，最後再在特定平面及電子媒體的強力配合下，將其包裝成高雄市民的救世主形象，因而在一一二四大勝陳其邁十五萬票入主高雄市府。

韓國瑜如果只是在高雄市內玩這套五步陷阱，惡害的範圍很難跳出高雄市太遠，但自從其破棄先前受訪承諾、用被動加入初選等手法營造泛藍萬民推戴的形象，進而成為國民黨提名的二○二○總統參選人後，在國際事務的領域中如果也運用這招，惡害的範圍就更令人不堪設想了。

容筆者直言，他上任以來至今關於國際的言行，很難不往他在幫中國對台灣PUA的方向做聯想。訪美的時候，在哈佛大學閉門演講侈言「國防靠美國、市場靠大陸」，明顯跟美國近年來要切割西方世界與中國的供應鏈等關係的最終目標不符，也讓美國政界學界對其增加不信任感；對日方面，自從交流協會七月二十五日表示並未主動邀其訪日後，其對日本訪客的言行就開始荒腔走板，先是接待自民黨青年局訪客大遲到二十五分鐘，後來更在接待日本學界一干研究台灣及東亞的前輩與中堅學者時出大包，不僅更改接待地點使訪客撲空，加上遲到、言談中也多所言不及義，甚至還放任韓粉出征訪問團成員松田康博教授的臉書專頁，嚴重打壞這些學者的印象；對東南亞事務則有「鳳凰飛走了，進來一堆雞」的超高爭議兼歧視性發言，已經被翻譯成印尼文並在其網路社群中流傳、遭東南亞各國人撻伐；然後就是最新的「黑人家裡需要擺蘭花嗎？」「台灣人去落後地區做生意」等發言。這樣下去，與台灣有關係的其他國家，除了中國以外，很難不被他得罪殆盡，若其真的當選ＲＯＣ總統，會不會延續這樣的外交基調，進而塑造出「台灣只能相信中國、其他國家都不可信」的氛圍，加速台灣被鎖進中國？實在很難不令人擔憂。

從PUA五步陷阱的架構去分析韓國瑜的行為可能有失嚴謹，但未嘗不是推敲其出格暴走言行背後真意其中一個可能的方向。當然筆者採用這套分析架構的目的，還是希望台灣人能夠在明年的總統及立委大選中擦亮眼睛、神智清明地做出正確的選擇，切莫再受不肖政客話術所騙，若台灣人都能做出正確的選擇，也當然是筆者的萬幸之幸。

（作者任職文化產業，新北市民）

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