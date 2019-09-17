自由廣場》全黨救一人：國民黨的選戰困局

◎ 張其祿

郭台銘目前已經成為國民黨的頭號戰犯，無論是國民黨31位大老的連署聲明，抑或是郭在宣布退出國民黨後，藍營媒體及名嘴們的窮追猛打，似乎都是在指責郭的誠信問題、對藍軍團結的破壞，以及對韓國瑜選情所形成的不利影響等。當然，鋼鐵韓粉的悲憤或許不難理解，但是為何郭的動向會造成韓選情如此重大的衝擊呢？又為何韓的氣勢日益羸弱，非須藍營群眾的全面歸隊及「含淚投票」才可與小英一搏呢？

相信在連署的31位國民黨大老中絕對有人是「身在曹營心在漢」，而當馬英九在韓所號稱35萬人的造勢大會中被噓下台時，朱立倫及侯友宜等應該很慶幸沒有參加該場造勢。為何韓的選情現在已經走到「全黨救一人」的困局？又為何國民黨要遷怒郭董的參選？甚至連國民黨內的菁英也開始與韓保持距離了呢？以上這些問題的答案或許都直指一事，即國民黨推出了一位不適當的人選。

當下不僅是首投族、青年人等幾乎全面不支持韓，即便藍軍的知識藍、經濟藍也很難投下此票給韓，而國民黨高層在初選過程中的私心自用與權謀操作亦沒想到最終會弄巧成拙、作繭自縛。韓國瑜確實口才便給，也在2018地方選舉中搶下庶民代表的帽子，因此能逆轉勝出入主高雄市府。不過，就在市民的重託還未見任何成效之時，韓已藉韓粉的民粹操作使自己名為被動，實為主動地通殺黨內群雄並成為國民黨的總統提名人。但是韓往後在各種議題上的自爆和自暴其短，以及其在市政管理與競選活動間的左支右絀，已快速地被看破手腳，走下神壇。再加上韓粉出征、四處樹敵的特性，已使韓的票源更為流失。因此，韓目前的支持度大致僅能固守深藍基本盤、少數地方派系（台中顏、雲林張、花蓮傅等）與庶民韓粉等。

按當下情勢及韓持續下滑之民調，韓的選情已是岌岌可危，而這也正是國民黨對郭董如此激忿填膺的原因，因為在有「郭」的選項下，中間及淺藍選民等已不會因藍綠對決而須含淚投票給韓；如此一來，2020的勝選者則絕對非韓。當然這也是31位國民黨大老連署、馬英九哽咽勸退郭的原因了，因為分裂的國民黨必然注定失敗。

不過，國民黨的失敗只能視為咎由自取，因國民黨的初選過程就已是民粹動員及少數高層機關算計下的產物，自然不易有合理的結果，而郭董倒像是誤闖國民黨政治叢林的小白兔，被耍弄了一番。此外，遭韓粉羞辱卻還為韓奔走向郭勸退的馬前總統，則也可說是另一極端，顯示出國民黨內部的迂腐和僵固性。而這些導致國民黨失敗的因素或許正如郭台銘在其退黨聲明中所言，「我發現我個人再多的努力，也撼動不了現有國民黨的分贓與腐朽文化」。

總之，國民黨目前正全黨救一人中，但無奈的是外有郭台銘的更佳選項，內部則是落跑市長已成墊底市長（見2019天下雜誌縣市長滿意度民調）。而未來又豈止是2020年的總統敗選，相信國民黨在立委選舉結果，以及高雄執政的延續上也將會付出慘痛的代價。

（作者為中山大學政治經濟學系特聘教授兼社會科學院院長）

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