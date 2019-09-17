自由廣場》不只兩岸爭奪 更是中美爭霸

◎ 黃惟冰

我國位於南太平洋的邦交國索羅門決定與中共建交，並與我斷交。同時，位於加勒比海的邦交國海地，傳出也已成為中共拉攏的下一目標。就表面上來看，這代表我國在與中共的邦交國爭奪中節節敗退。不過，究其根本，關鍵之處仍在於中美爭霸的局勢演變。

長期以來，我邦交國多集中在太平洋與加勒比海地區，會有這樣的情形，其中一個非常重要的原因，就是太平洋島國與中南美洲國家，被澳洲、紐西蘭，以及美國等視為維繫國家安全所必要控制的「戰略緩衝」，容不得「非理念相近國家」進入插旗。正因如此，「建議」太平洋島國與中南美洲國家維持與我國的邦交，也就順理成章的成為澳、紐、美等防堵中共，堅壁清野的手段之一。

不過，隨著中共取代日本，做為世界第二大經濟體，自信與實力已非吳下阿蒙，涉外國策也從「韜光養晦」，變成「有所作為」。中共持續透過經貿、投資、觀光、建設海外基地，乃至於刻意經營與國家領導者私交等手段，逐步在全球拓展勢力範圍。過去一直被視為澳、紐、美「後院」的太平洋與加勒比海地區，則成為中、美爭霸的「前沿地區」。

包括去年九月，美國極為罕見的接連召回派駐在巴拿馬、多明尼加與薩爾瓦多等三國的大使，展現對前述三國決定與我國斷交，並與中共建交的「關切」；以及今年三月，美國主動公布白宮國安會資深官員博明（Matt Pottinger），與我國外交部次長徐斯儉在索羅門「同框」的訊息，在在都顯示美國為阻止「戰略緩衝」出現倒向中共的骨牌效應，決定走出幕後，大動作宣示立場。

如今，索羅門選擇與中共建交，不僅凸顯出我國在面對中共巨大國力時的難以招架，也意味著澳、紐、美維繫「戰略緩衝」的方式，已然遭到中共破解。最後，與其在國內相互指責，國人更應該從中、美爭霸的角度切入，才能理解兩岸爭奪邦交國的情勢全貌。也唯有如此，全民才可能凝聚一致對外的共識，政府才能夠制定可長可久的策略。

（作者為外交暨法律學院碩士，曾任智庫研究員）

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