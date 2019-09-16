自由廣場》當「藍到底的人，一樣被關」

◎ 張國財

媒體傳出曾經在高雄一場兩岸論壇中發言強調「兩岸之間必須透過國族認同與融合，才能夠真正解套，但由於蔡政府不斷迴避『九二共識』，因此才會走入無法迴轉的死胡同」，身兼「兩岸和平發展研究院榮譽院長」、南台灣兩岸關係協會聯合會主席的藍營學者蔡金樹，已在中國監牢裡蹲了將近一年兩個月（去年七月廿日赴中國福建泉州市參加兩岸食品交易會後，於七月廿二日在廈門轉機時，被中國國安人員以「國安問題」帶走）。在台灣的大中國思想者，這下子可能茫然失措了：怎麼會這樣？

怎麼不會這樣？不會這樣，共產黨還叫共產黨嗎？人是在廣東、廈門還是深圳被逮捕的，不是問題所在；遭逮捕者的政治傾向是綠、藍（甚至於紅、白、黑）也不是問題所在；任何人，共產黨說你／妳有「危害國家安全」問題，你／妳就有「危害國家安全」，這才是問題所在！人失聯、失蹤好一陣子，才傳出早已身繫囹圄；再費盡千辛萬苦，才能探索出人關在那裡；然後又經過一番折騰，家屬才能獲准到中國探視遭收押的親人，這才是問題所在！

中國領導人可以把不安份的接班同志打入黑牢，可以把諾貝爾和平獎得主劉曉波關押到臨終，可以讓富豪意外失足身亡，可以讓馬雲二話不說乖乖交出阿里巴巴的棒子。台灣人如果還在傻傻地分析猜測，ＮＧＯ的李明哲、鄉政顧問李孟居、統派學者蔡金樹為什麼被抓？幾時可以安全返回台灣？老實說，未免太天真，也太高估共產黨的法律素養、太低估共產黨無差等把人當野獸隨意捕捉、關押、殺害的厲害！

（作者為新竹教育大學退休副教授）

韓辦被賞耳光

◎ 于則章

屏東枋寮鄉鄉政顧問李孟居到香港旅遊，遭中國以「涉嫌危害國安」為由羈押，消息傳回台灣，中國國民黨的總統參選人韓國瑜競選辦公室竟然指稱，民進黨兩岸政策已造成雙方溝通管道中斷，使政府無法及時有效提供人民人身安全保障的協助，李明哲和李孟居就是活生生的例子，且不排除未來還有類似案例。

然而，韓辦言猶在耳，實踐大學教授江岷欽就在政論節目中爆料，指他的學弟「南台灣兩岸關係協會聯合會」主席蔡金樹，疑遭中國以「國安理由」羈押。「海基會」也證實，蔡金樹的親友曾於去年八月底求助「海基會」，稱蔡金樹在廈門某飯店退房後即失聯。江岷欽表示，「蔡金樹是藍到底的人，一樣被關」，可說是賞了國民黨一記大耳光！

因為，長期以來國民黨總是宣稱，他們才有能力搞好兩岸關係，因此，無論是李明哲或李孟居事件，國民黨都毫無例外的把矛頭對準民進黨，文傳會副主委洪孟楷甚至嘲笑民進黨「連自己人都保不住」，幸災樂禍之情溢於言表；而今親中學者蔡金樹，卻在一年多以前就遭中國羈押至今。

從蔡金樹事件以及香港反送中事件可以看出，就算和中國共產黨關係良好、跟著中國一個鼻孔出氣、甚至願意當中國順民，都不會因此能夠使自己更安全！因為中國不是法治國家，即使像薄熙來、周永康這些中共高幹，都可能因為政治局勢瞬變，一夕之間從雲端跌落谷底成為階下囚。中國共產黨對他們的自己人尚且如此，對於在他們眼中「非我族類」的台灣人、香港人，自然更不可能客氣。

因此，台灣人更應挺起胸膛捍衛台灣的主權獨立與民主自由，才是真正能夠保護自己、保護子子孫孫的幸福！

（作者為公務員，台北市民）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法