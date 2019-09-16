自由廣場》12年國教應面對質疑

◎ 林志翰

十二年國教上路不到兩個月，諸多學者專家、第一線老師紛紛針對「素養教學與評量」及「學習歷程檔案」兩方面多所質疑，提出教學現場的實務觀點。

首先，「素養至上」的浪潮下，教學基本功被視為敝屣！每一個學科都要跟風主題式的探究，甚至跨領域探究。探究的內容深度，構築在學生本身的知識基礎上，不會爬就要走，國字不太會寫沒關係，趕快閱讀最重要，本末倒置的荒謬可見一斑。

近年來，很多小校發展校本探究的特色課程，鄰近漁村就探索漁業養殖、鄰近宮廟就探索廟宇文化、鄰近農村就探索栽種技術。長官來賓訪視時，莫不對於學生的探索課程豎起大拇指，盛讚學生可以走出教室學習。

表象的美好背後，家長哀怨說著，讓孩子可以正常在學校裡學好學科知識的基本功，不必晚上還要窩在補習班加強，就是學校最好的特色。更有這類特色小校的學生搖頭說著，只要長官來賓參觀，就要在校園裡開墾的農地「表演」特色課程，佯裝自己樂趣無窮。她不解，農村小孩非要熟稔栽種，不能藉由念書考試的好表現走出農村嗎？

那惱人的「素養評量」又是什麼呢？考題全面翻新成文字情境豐富的素養題，一份大學學測的國文試題高達一萬兩千字，折磨了誰？地理科要考畫圖或都市整體規劃，自然科也將出現「探究與實作」的相關考題。素養補習班的大發利市，不正是教育主事者造成的莫名惶恐嗎？

其次，「高中學習歷程檔案」適用於今年度的高一生，一一一學年開始後，大學申請入學的比重將達五十％以上。稀釋掉大學學測分數的作為，就是多元比序的翻版。高中這三年又要變成集點遊戲，寒暑假營隊到處跑，成為學生不可承受之重。

幾年前，國中多元比序剛上路時，國中生搶著掃廁所當志工、花數十萬元參加國際發明展拿國際競賽積分、班級小團體林立壟斷幹部分數、全國各縣市跑透透檢測體適能等亂象仍歷歷在目，如今「高中學習歷程檔案」又要再一次惡搞高中生。

多元比序上路不到兩年早已名存實亡，決戰的依舊是會考成績，「高中學習歷程檔案」打算撐多久？

（作者為國中教師，台南市民）

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