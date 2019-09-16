自由廣場》讓歷史課本之爭回歸史料

◎ 沈建德

新課本台灣地位未定論被批評最多，前天（十四日）聯合報社論也指責「某一版的教科書即編入了『台灣地位未定論』，以舊金山和約否定中日和約；如此一來，連中華民國的統治基礎亦告鬆動。」事實上，聯合報錯了，不是只有「某一版」，而是市售六個版本全都有提到台灣地位未定論。另外，該社論未批評新課本「開羅宣言聲明台灣歸還中國」、「中日和約確立中華民國對台主權」的敘述，沒批評未必就對。我們來看一下史料：

一、從國史館館藏史料可知，課本所說的「開羅宣言」是英文新聞稿，其中譯版本經陳師孟的祖父陳布雷修改、蔣介石核發，否定台灣交給中國，這點對照蔣介石日記就可清楚，蔣介石自己都否認了開羅會議同意台灣交給中華民國，課本還亂寫！

二、至於中日和約確認把台灣交給中華民國，是前中國國民黨的國史館長林滿紅所提出，她的根據是和約第十條把台灣居民視為中華民國國民。但簽約的全權代表葉公超一九五二年七月十五日在立法院就說了：「（台澎）除規定由日本予以放棄外，並未明定其歸還我國。」關於第十條，他說是「規定台澎人民及法人之地位……因金山和約及中日和約均未明定台澎之歸屬，故有此項補充規定之必要。」看清楚，中日和約第十條是「規定台澎人民及法人之地位」，不是台澎主權的移轉。

三、關於台灣、澎湖的真正地位，自日本割離後，託管自治獨立早已訂於聯合國憲章，而舊金山和約前言表示，日本絕對遵守這個憲章，台灣地位獨立一點也不含糊，這兩件史料藏於聯合國，可見所謂「台灣地位未定」也不對。

（作者為留美企管博士，有機研究自耕農，https://www.facebook.com/TPGOF）

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