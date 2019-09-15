自由廣場》921 災難與重生

◎ 曾道雄

今年是九二一大地震的二十週年，在時下刀光劍影、全民瘋總統的台灣，不知還有多少人記得這個婆娑之島災難與重生的日子？

這個芮氏規模七．三的大地震，據官方統計，共造成二四一五人死亡，二十九人失蹤，一萬一三○五人受傷，五萬一七一一間房屋全倒，五萬三七六八間房屋半倒。但實際死傷和房屋倒塌與財產損失，相信絕對遠超過這些數目，甚至還有道路與河床，瞬間成為斷崖瀑布或堰塞湖。

在這場天搖地動的大災難，許多台灣同胞在哀號聲中，於斷垣殘壁和瓦礫堆挖掘死傷的親人，更多人被迫離開破碎的家園。但台灣人隨後立即展現了無比強韌的生命力，大家相擁互助，而我們這時也才發覺，國際間竟有這麼多關懷我們的朋友。

我們展開災後心靈與家園的重建，大家集資捐獻之下，一幢幢嶄新的建築與校舍，在廢墟中興建起來，平安再次降臨大地。美麗台灣，我們的故鄉，終於在災難中浴火重生。

九月二十一日，這個大災難二十週年的當天下午，我們一群音樂界朋友，將於筆者故鄉彰化八卦山脈前的員林演藝廳，舉行一場「災難與重生」的歌劇音樂會。上半場將以悲歌追思與祈望做為主題，下半場則走出陰霾，進入重生的喜悅，演出一齣以彰化田園與濁水溪畔為背景的青少年本土歌劇「稻草人與小偷」。

此劇在九二一那年譜成，旨在表現人間的互愛與寬容，還有環保與愛護島上的野生動物。如果您厭倦時下政治的紛擾，關懷台灣斯土斯民，請在九二一當天，與我們一起追思祝禱，謳歌台灣的新生。

（作者為音樂家）

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