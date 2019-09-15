自由廣場》韓混鬼扯蛋 韓粉打天下

◎ 秦靖

韓粉們面對《天下雜誌》公布高雄市長韓國瑜施政滿意度在二十二個縣市首長中吊車尾時，心情崩潰之餘，只好質疑這份民調是引用二○一八年韓國瑜尚未當高雄市長時的「幸福城市大調查」，且動員出征《天下雜誌》的臉書留言謾罵。

《天下雜誌》因而發表聲明表示，縣市長個人排名的「縣市長施政滿意度」調查，完全以今年七月十八日至八月二十二日民調為準，跟「幸福城市大調查」無關，民調結果不會有「用前任來檢視現任者」的問題。《天下雜誌》把韓市長的臉打得如此又響又腫，沒想到韓市長未見自省，昨天竟然依舊胡扯，睜眼說瞎話。

韓市長昨天到台中參拜廟宇，致詞時竟煽動支持群眾要去跟陳菊、林佳龍抗議，因為他與盧秀燕分別主政的高雄市、台中市施政滿意度位居《天下雜誌》調查最後一名跟倒數第二名，一切都是前朝市府的錯，還大罵批評者頭殼壞去、黑韓！這般素質的總統參選人，真讓人搖頭。

我們攤開《天下雜誌》二○一八年與二○一九年「幸福城市大調查」的經濟力指標，韓市長有讓高雄市民發大財嗎？二○一八年高雄市民每戶可支配所得中位數為八十五萬四八一一元，二○一九年下降為八十二萬五○一八元，數據資料可不是「黑韓」吧！韓國瑜如此不計毀譽，笑罵由人，這樣的選舉不正是民主悲哀嗎？

（作者為教育工作者，台南市民）

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