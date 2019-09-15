自由廣場》張善政教會我的事

◎ 陳炯亮

韓國瑜失言連連，日前再爆髒話，飽受輿論批評，他的國政顧問張善政，竟然辯稱選總統又不是選聖人，偶爾說錯話不必計較。

善哉，張善政的意思我懂了，原來總統不是聖人在做的，是阿貓阿狗在做的，所以要選總統的人，講髒話爆粗口，又有什麼關係。

我也懂了，禮記教我們要「選賢與能」，根本就是「迂腐」，是「三腳踢不出個╳」，選舉是選會罵人的，會扯爛污的，只要大家爽就好。

所以我也懂了，選總統不是選聖人，是選黑幫老大，看誰罵得狠，看誰髒話講得兇，那個人就有機會選上幫主，這就是民主。

善哉，張善政何許人也？他是馬英九政府的最後一任行政院長，也是馬政府歷來滿意度最高、不滿意度最低的閣揆，所以卸任時，社會對他的觀感還不錯，甚至有人把他當成政壇「清流」來看待。

但其實，他只幹了三個半月的行政院長，而且當時馬英九已經是看守政府，沒有什麼事情可做，依照經驗法則「不做不錯，少做少錯」的名言，張善政只不過是適逢其時罷了，不知道有誰能說出他在閣揆任內，有什麼政績是讓我們說得出來的？

張善政是二○一二年才從民間的科技業轉入公門，就任政務委員，又是無黨籍，談資歷、論經驗，是國民黨眾多諤諤之士裡面的菜鳥，連韓國瑜的從政經歷都比他資深，請他來當國政顧問，大概也只能跟韓國瑜一樣，說些唬唬人的話罷了。

所以我也懂了，他當了國政顧問的第一招，就是「重啟核四」，結果搞了個大笑話，還把侯友宜惹火，現在已經沒有人在談了。可是「重啟核四」本就是藍營人士天天都在講的，竟然可以把「拾人牙慧」當成寶，也難怪他會說出「選總統不是選聖人」的╳話來！

（作者曾任報業專欄作者）

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