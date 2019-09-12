《新聞線上》漢子與禿子的距離

記者莊榮宏

過去，柯文哲和韓國瑜這對難兄難弟，當年在台北市議會備詢，韓是北農公司總經理，負責和議員王世堅鬥嘴鼓，柯負責在旁邊捧腹大笑，兩人一搭一唱，快樂得不得了。

後來，韓國瑜當選高雄市長，屁股還沒坐熱，又要直攻大位，這時柯文哲罵韓，哪有才當選市長就選總統的？又說，韓國瑜的可怕，他想到就會睡不著覺。

如今，雜誌所做的全國縣市首長滿意度調查，在二十二位縣市長中，韓國瑜墊了底，柯文哲倒數第三名，雙雙敬陪末座。

這對難兄難弟堪稱是政壇奇葩，因緣際會在近年崛起，柯氏尖酸刻薄、牆頭之草，韓氏妄自尊大、被害妄想，兩人曾囊括網路聲量前兩名，不過幾年光景，雙雙淪落，咎由自取。

不過，「有理走遍天下，無理寸步難行」本是公認的常理，也是為人父母教育子女的老生常談，但自從韓流橫行，所到之處淪為「無理踩遍天下，有理寸草不生」，加以公開羞辱同黨同志前總統馬英九，韓流的狂熱無知、狂妄無理，透過造勢場子放送，一再徹底摧毀倫理，也是道德的最壞示範。選舉是一時的，「帶壞囝仔大小」卻是永久的，誰來遏止這種惡劣選風？提名韓的國民黨嗎？不可能！十目所視，凡是站在韓國瑜身邊的藍營大人們，其善惡是非能力彷彿瞬間當機。

不信？看看之前，前人事行政局長陳庚金，不就是被韓國瑜從旁慫恿所教壞，而公然高喊公務員「能混就混，能撈就撈」？最近，韓國瑜到新北市造勢，滿口不入流的粗鄙語辭，而站在他身邊的藍營大人們，居然跟著弱智，非但不以為忤，還陪著眉開眼笑，毫不自覺正陪著韓墮落沉淪。韓豈只帶壞囝仔大小，大人也被他帶向低劣的庸俗呀！

面對強大韓流，藍營人士能維持頭腦清醒，而且心臟夠大顆，挺得住排山倒海的人寥若晨星；比較有印象的是新北市長侯友宜，無論韓粉如何恐嚇威脅辱罵攻訐，他總是氣定神閒一招化解：「以市政為先。」事實證明他走的道路正確，在全國縣市首長滿意度調查中，侯居於前段班的第七名，也是六都市長的第二名，若以「台灣本島暨男性市長」的條件，則是藍營第一名；假設侯友宜跟著韓國瑜的腳步忙選舉，哪有可能有此成績？

同一項調查也顯示，韓國瑜和蔡英文對決的民調，蔡在六都全勝，韓全軍覆沒，可是在侯友宜的新北市，韓國瑜卻是輸得最少，只輸不到三個百分點；反觀其它五都，韓國瑜少則輸六個百分點，多則十個、十二個，甚至在台南更輸到三十個百分點。

由此觀之，侯友宜堅持「市政做得好，人民就會支持」的策略，不能說它沒道理，畢竟專心顧市政、不沾大選的侯友宜，他所治理的新北市使韓在六都輸得最少，這是不爭的事實；韓粉們下回再罵侯之前，不妨先想想這層道理。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法