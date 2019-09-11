自由廣場》新課綱把「我」放在最前面，很好！

◎ 陳瑞麟

報載吳坤財教授日前召開反對新課綱記者會，將一○八課綱「適性揚才」把「我」放在前面的精神，理解成「只要我喜歡，有什麼不可以」，筆者對此看法不同，這似乎曲解了教學翻轉的意義。

近年許多人都在反省一個問題：「為何亞洲學生常贏在起跑線，而歐美卻贏在終點上？」研究認為這與東方教育方式有關。伴隨這問題而來的，還有台灣父母「孩子，你不能輸在起跑點上」的普遍焦慮，以及東方社會對成績名校的迷思。

成績被視為最公平的評比，而成績檢驗來自背後標準答案，以及統一口徑的範圍、教材、甚至意識形態。然而，只提供單一價值或史觀的教育，往往極端放大教科書的影響，在課綱、比例、立場上錙銖必較。當課本與教師成為教學主體，學生只是被動接受一套固定知識的灌輸，教師工作只需扮演類似教練的知識權威者，要求學生反覆練習到熟練而已。

歐美教育的核心，不以課本或教師為主體，而是協助學生建立自己的思考判斷力。學生將來踏入社會，這個社會就是多元而人人能獨立思考的社會，不是貌似一致卻民粹盲從的社會。按照此一精神，教師教出一群和自己想法相同的孩子，固然以理念後繼有人而高興，但教出和自己想法不同的學生，他更應感到欣慰，因為學生成為他自己、也實現他自己。

美國教師約只花四分之一力氣，引導學生準備標準化測驗，反而用主要心力，幫助學生做多元深入的探索，引導學生學習更長遠有益的事物，而今日學測考題課內外比例也呼應這一方向。一○八新課綱的「多元選修、彈性學習課程」，無疑開始鬆動以往課程全由教師掌控、知識由課本壟斷的問題，素養考題打通了學科之間的藩籬。選修讓老師間產生良性競爭，學生必須開始學習在不同課程之間，判斷什麼是自己想要且有益的學習。師生之間同樣也產生良性循環，因為學生懂得思考判斷，自然會讓教師調整原本的教學策略，導引教師一起成長。

新課綱以「學生」為學習主體，讓學習能符合學生真實需求及未來挑戰，而「教師」這個工作本身，它的另一層意義，其實正是一個永遠的學習者。

（作者為高中國文教師，桃園市民）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法