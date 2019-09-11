◎ 呂理正

《天下雜誌》二○一九年縣市首長施政滿意度排行，媒體曝光率最高的高雄市長韓國瑜「榮獲」最後一名，反而默默耕耘的屏東縣長潘孟安得第一，為什麼？

因為為政不在多言，不在鎂光燈多亮，腳踏實地去做而已。潘縣長就是這種人，「台灣燈會」讓全台驚豔，讓屏東人抬頭挺胸，他卻將功勞歸給所有工作人員，當然口碑好。而韓國瑜不但綽號「草包」，還有個「韓口號」別名；第一名與最後一名的差距，比能力比人格，高下盡在其中。

更糟糕的是，上任才幾個月，拿不出施政成績，議會答詢更是見笑連連，他卻仗著韓粉瞎捧要去競逐總統大位，把高雄市選民的付託當作他個人仕途的墊腳石，踩在腳下往上爬。這樣的市長，高雄市民才是真正要大喊「鳳凰飛走了，進來一隻雞」的受害者吧！

至於倒數第二名的台中市長盧秀燕，問題在於把林佳龍市長批評得一文不值，自己卻拿不出證明比林佳龍厲害的政策。台中市民自己會看、會比較，幾個月下來，評價就有了。

韓國瑜、盧秀燕這兩個國民黨籍市長，都是罵人很厲害，選舉搶票成功，結果上任後很快被識破，根本「沒貨」！

倒數第三名的台北市長柯文哲，驚險連任，但五大弊案至今還弊在那邊，公開透明變成私會財團，還從後門進見紅媒老闆，仗著媒體機構集中台北的優勢，一天到晚批評這個批評那個，老實說格調和韓國瑜半斤八兩，看了就煩！不提也罷！

（作者任職金融服務業，新北市民）

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