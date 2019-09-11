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自由廣場》AIT中譯acknowledge 不符美台利益

2019-09-11 05:30
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◎ 沈建德

在ＡＩＴ中文網站，一九七九年美中建交公報及一九八二年軍售公報，都寫「美利堅合眾國政府承認中國的立場，即只有一個中國，台灣是中國的一部分」，令人驚訝。昨天，美副助理國務卿巴斯比（Scott Busby）來台參加打擊中國製造假新聞國際工作坊開幕，吳釗燮、ＡＩＴ處長共十二國人士與會。巴斯比表示，二○二○年大選中國必故技重施，透過假訊息，得到它所要的選舉結果。若ＡＩＴ不拿掉錯誤的貼文，必然為中國中意的候選人助選，因他們堅持「九二共識、一中各表」，而「台灣是中國的一部分」正是「一中」的核心意涵，相信ＡＩＴ無意助紂為虐。

檢視一九七二年的上海公報，相關譯文只是「美國認識到（acknowledge）台灣是中國的一部分」。在其後的一九七九年及一九八二年公報， 都把同一個字譯成承認，使原來只「認識到」台灣是中國的一部分的美國立場，變成承認台灣是中國的。

一九七二年acknowledge中譯「認識到」、一九七九年變成「承認」這件事，美國參院外委會一九七九年報告第96-7號就不滿意的指出：In the December 15 Communique, the U.S. "acknowledges" as the Chinese position that Taiwan is part of China.The extent of this change is more marked in the Chinese translations of the two communiques, 但當時的副國務卿克里斯多福保證，美國以英文為準（but the Committee was assured by Deputy Secretary of State Warren Christopher that the U.S. adheres to only the English translation.）

把原意「認識到」改成「承認」，參院不滿，也不符現今美國的利益，且ＡＩＴ昨天也回函表示收到本人抗議的mail，何不立即改正貼文？否則就如一九五○年杜勒斯所說：如果美國將台灣視為中國領土，不但第七艦隊進入台海保台失去依據，即使目前印太戰略的航行自由與安全亦徒增困擾，其利害ＡＩＴ應該很清楚。

（作者為留美企管博士，前中興大學企管系副教授，https://www.facebook.com/TPGOF

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