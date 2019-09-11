社論─2020的基本面與消息面

韓國瑜上週接見日本東京大學兩岸關係研究小組，會面後向媒體說「我等日本人等了二十五分鐘」、「沒關係啊，我們要多多體諒貴賓」、「我完全不介意」。此論遭訪問團召集人松田康博發文打臉，表示因高市府臨時告知更換地點才會晚到，未料韓國瑜一邊對他們說抱歉，另一邊卻向媒體說自己等了日本人二十五分鐘，直言「難以理解韓市長及團隊這樣的作風」。不料，韓粉竟然「出征」松田康博臉書謾罵，導致松田康博暫時關閉個人臉書。另一位同行的學者則發文說，此行「體會台灣網路社會的生態，感受深刻」。

其實，這個訪問團到高雄與韓國瑜的初體驗，縱使有不愉快的插曲，仍是一次成功的田野調查。假使，當天賓主互動行禮如儀，韓國瑜講話四平八穩，訪問團未必能夠對他深入了解。真正的了解，來自會面後韓國瑜的加碼演出。上月底，接待日本國會議員佐佐木紀一行，這位市長演出失禮的遲到戲碼，為了贏回上次的公關失分，這次會後向媒體暗示日本人遲到了。經過松田康博澄清，輿論大譁，逼得市府發出聲明致歉。如果，去年地方選舉興起的網路作戰，成為研究台灣選舉的新課題，這次的插曲正好可當日本學者研究韓流現象的活教材，而且此一發生在研究者本身的素材，想必可以更生動地豐富研究成果。

針對日本學者的澄清，高雄市政府的聲明，也足以深入了解韓巿長與其團隊作風。一切都是府外聯絡人疏忽，市長事前不知情。「除了準時接見也正裝表示重視」，基本的國民生活須知，也被拿來當作功德，真是貽笑大方。所謂的正裝表示重視，不禁令人想起上月底，韓市長會見美國在台協會處長酈英傑，合照顯示在這個重要場合，客人都西裝筆挺，唯有他卻是襯衫解扣、袖口捲起。如果正裝表示重視日本訪問團，那麼對酈英傑輕裝又意味著什麼？時間更往前，他進入香港中聯辦、會見國台辦主任，倒是恭恭敬敬的正裝，這又意味著什麼？這個聲明也正好幫訪問團了解，韓國瑜對自己所犯的錯誤，是採取何種危險處理模式。

假使日本訪問團的親身經歷還不夠，他們返回日本沒幾天的事也可供參考。上週日，韓國瑜在新北市三重舉辦造勢大會。韓國瑜進場時，前總統馬英九正在台上演講，卻硬是遭韓粉鼓譟噓下台。韓粉對內對外的突兀行徑，韓國瑜幾乎從未加以節制，反而慫恿以「他奶奶的」、「恁爸等你」，如今連黨內團結也不顧了。而韓國瑜對馬英九受辱，解釋又是「在表定時間抵達現場，並無所謂遲到一說」。當天未出席的侯友宜說，「只有尊重別人，才可以得到更多大家支持的力量」。回顧去年選後，從王金平到楊秋興等多少抬轎者不歡而散？郭台銘之成為藍營的另一個希望，孰令致之？

有人為韓國瑜連結庶民總統一詞，但韓國瑜不是庶民，豪華別墅、巨額存款，在在說明他就是權貴。不過，在權貴階層，他又比較低階，比不上馬英九、蔣萬安等，於是他便打庶民對權貴的牌，經常使用低俗的語言，身為市長又不守時，烘托率性的庶民性格，以便和基層博感情。其實，真正生活在庶民社會的人都知道，語言低俗又不守時，喝酒打牌等傳聞，根本就不是一般的庶民，反而接近黑白之間的灰道。於是，他在政治舞台上，滿嘴髒話幹話，還自我感覺良好。這種言行舉止，恐怕連非典型的菲律賓總統杜特蒂也甘拜下風吧。

「北柯南韓」，堪稱去年選後的新聞焦點，北高兩位市長都不安於位。現在，「南韓」如願成為國民黨總統候選人，只是共主氣勢尚未形成；「北柯」異軍突起成立台灣民眾黨，且與郭台銘、王金平籌畫中秋起義。「北柯南韓」的新聞聲量頗大，令人有千軍萬馬的想像，然而，根據天下雜誌最新的民調，柯、韓的滿意度，在二十二個縣市首長中，分別是第二十名、二十二名。或許，他們的實際表現並不比其他的縣市長差，但由於他們把自己營造成天縱英明，卻屢屢表現出令人不敢恭維的言行與歧視，所以予人反差更大的觀感。二○二○的基本面與消息面，日本東京大學兩岸關係研究小組，這次接觸了蔡、韓、郭、柯、王等要角，想必更能旁觀者清吧。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法