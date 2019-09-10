自由廣場》時代力量、民進黨該怎麼談

◎ 黃惟冰

時代力量新任秘書長吳佩芸日前表示，雖然前主席邱顯智與民進黨主席卓榮泰先前曾有過討論，但後續未有進一步消息，因此希望能與民進黨秘書長羅文嘉，針對立委選區、政策推進、總統候選人等議題公開對談。吳佩芸更透露，對於兩黨對談陷入僵局，感到「心好累」。

不過，平心而論，「心好累」的應該不只是吳佩芸，也包括民進黨，以及多位正在不同選區勤跑的兩黨立委擬參選人。此外，如果時代力量在以下三個重要的前提上無法做出決斷，那麼不要說秘書長層級，就算徐永明與卓榮泰兩位黨主席親自對談，恐怕也是原地踏步。

第一，總統支持蔡英文。畢竟，兩個政黨要合作，必然要有一致的核心目標做為基礎，才能共同奮鬥、相互體諒。面對「韓流」來襲，以及中國介入，對民進黨而言，透過極大化「台灣派」的選票板塊，確保蔡英文總統能夠成功連任，絕對是重中之重。換言之，時代力量在未能確認此事之前，縱有再多的對談，對民進黨而言勢將流於「無基之談」。

第二，談判的人選要有能力做出承諾並實現。說穿了，為什麼邱顯智與卓榮泰的對談最後會淪為無疾而終？原因無他，就是邱顯智在時代力量內部，缺乏一言九鼎的份量。這點，從邱顯智事後突然請辭黨主席，以及新任黨主席徐永明對於「邱卓會」的內容未照單全收等兩件事情上，就可一覽無遺。換言之，如果吳佩芸不能掛保證「說了算」，那麼又怎能要求民進黨在選前分秒必爭的時刻，還要抽空分神呢？

第三，對談形式應保持彈性。吳佩芸強調，對談要公開，但，試問，兩個政黨的秘書長若要討論選情以及合作細節，難道不會碰觸到民調數字、選情研判，乃至於對個別擬參選人的觀察與評價？ 這些過程，真的都適合公開談論嗎？ 事實上，對談形式屬於幕僚作業的一環，大可默默進行，雙方取得默契才是重點。吳佩芸卻選擇隔空喊話，反而顯得與羅文嘉的互信不足，完全無助營造對談前的友善氣氛。

總結而言，距離選舉只剩四個月，與其繼續三心二意，時代力量更應該拿定主意，才是當務之急。

（作者曾任智庫研究員，高雄市民）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法