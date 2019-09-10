自由廣場》悼民主人權鬥士謝聰敏

◎ 何來美

一九六四年與老師彭明敏、同學魏廷朝共同撰寫「台灣人民自救宣言」的前立委謝聰敏驚傳辭世。前年初，筆者為採寫魏廷朝回憶錄《賭鬼的後代》，曾到林口採訪謝聰敏，坐牢慘遭嚴酷刑求的他，晚年為洗腎所苦，但他仍非常樂觀，每天晨泳。

謝聰敏與施啟揚、李敖是台中一中同學，並以榜首考進台大法律系，「台灣人民自救宣言」由他起草，因內容太長，再由魏廷朝刪改，最後由彭明敏定稿，但還未發出就遭逮捕入獄。後來彭明敏獲總統蔣介石特赦，他與魏廷朝則獲得減刑。

一九七○年初彭明敏逃亡到瑞典，情治人員臉上無光，他與魏廷朝、李敖變成廿四小時監控的人質，後以兩起爆炸案「莫須有」罪名，將三人逮捕入獄。謝聰敏為讓國內外了解真相，利用監獄廁所的草紙寫了封英文求救信，託出獄的日本人小林正成帶出國。

人已在美國的彭明敏擔心此信公開，謝聰敏勢遭嚴酷刑求，透過管道向謝轉達，但謝無懼，最後此信在紐約時報刊出，美國眾議院也組「人權調查團」來台調查。

「還好紐約時報刊出，震驚海內外，否則我們怎麼死都不知道？」謝聰敏「獄中來信」見報後，引起美國國會與國際人權團體重視，但他也因而慘遭嚴酷刑求，他被迫逃獄，不成被戴上腳鐐，還差一點因膽結石送命，幸被吳伯雄的姊夫中央研究院院士宋瑞樓診斷出，救了一命。

美麗島事件發生前謝聰敏到了美國，他從美國情報單位得知，國民黨準備再逮捕黨外異議人士，曾勸魏廷朝離開美麗島雜誌社，但魏廷朝缺乏警覺，結果第三度被捕入獄。

「我撰『台灣人民自救宣言』時，綠營新貴還不知在那裡？」一九八八年謝聰敏回到台灣，他想參選立委，民進黨內卻有人排擠他，幫他取得立委參選資格的還是國民黨籍的同學施啟揚。

一九九九年底魏廷朝因心肌梗塞去世，謝聰敏寫了篇「男人中的男人—哭同窗魏廷朝」﹔而謝聰敏學識、膽識、機智均過人，他無懼酷刑，被釘上腳鐐，他絕食、逃獄，極度挑戰威權，在魏廷朝心目中他更是「硬漢中的硬漢」。

魏廷朝、蔡同榮、丘宏達、蕭天讚、施啟揚、謝聰敏…等都是台大一九五八年的畢業生，該屆菁英輩出，且後來跨藍、綠、紅三黨皆有，影響台灣與兩岸近代史深遠。隨著這些菁英的凋零，也令人不勝唏噓！

（作者為文史工作者、住苗栗市）

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