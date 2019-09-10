自由廣場》談菲律賓豬瘟 讚農委會

◎ 賴秀穗

八月中旬，菲律賓馬尼拉附近的Bulacan及Rizal兩個省份的後院養豬戶，傳出豬隻不尋常死亡，動檢單位採樣檢查，但一直未發表診斷結果。消息傳到台灣，農委會立刻做出快速的措施；由菲律賓來的旅客手提行李，比照中國、越南等國家，入關時要每件檢查。菲律賓政府對此措施未表達任何意見。菲律賓昨天（九日）終於發佈非洲豬瘟疫情，並撲殺七四一六頭豬，整整慢了將近一個月。相較之下，我們對農委會的果斷決策，應給予肯定。

今年二月五日，越南到台灣的旅客攜帶豬肉三明治，在台南海關被查到有非洲豬瘟的污染，我國立刻向世界動物衛生組織報告。其實，越南早在去年（二○一八年）十一月時就有病例，政府單位隱匿不宣佈，害了自己的養豬產業。一些國家對惡性動物傳染病的藐視及隱匿的態度，將是東南亞及全球養豬的災難。

越南與中國陸地相連，當中國的非洲豬瘟遍地蔓延時，這些鄰近國家感染到非洲豬瘟，是預料中事。但菲律賓與中國隔著幾千公里的大海屏障，感染到非洲豬瘟就不尋常了。應該是藉由旅客、飛機或船舶帶進疫區的豬肉製品，再經廚餘餵飼傳給當地的豬隻，因此非洲豬瘟的感染，最初都在後院的廚餘養豬戶出現。過去已有很多先例；一九五七年葡萄牙、一九七一年古巴及一九七二年巴西等地方感染到非洲豬瘟，都是由疫區帶進的豬肉製品所造成的。

非洲豬瘟的殺傷力很大，去年八月，中國在瀋陽發現非洲豬瘟的感染後，快速傳遍整個中國，國際媒體透露，中國的養豬頭數可能已減少一半以上，剩下的大部份是母豬及小豬，可供上市屠宰豬隻的數量不多，豬肉價格飆漲數倍，人民搶買。亞洲幾個養豬大國也有疫情，全球豬肉的供應已出現嚴重短缺。

自從中國出現非洲豬瘟後，我國農委會做出了最嚴格的防疫措施，由疫區來的旅客的行李，必須逐件檢查，並祭出高額的罰金，至今方能防堵非洲豬瘟的入侵。這次在獲悉菲律賓「可能」有非洲豬瘟疫情時，就對菲律賓來的旅客的行李做嚴格檢查，農委會的果斷及魄力，應予高度肯定。

（作者為台灣大學獸醫專業學院名譽教授）

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