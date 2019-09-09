自由廣場》新課綱高職數學的兩難

◎ 鍾邦友

剛出爐的新課綱高職數學課本在編排上採取第一章為概論，後續再針對各不同單元進行深入探究的作法，這種方式的優點是可以銜接國中課程，並增進對後續學習的概括性認識，缺點是可能畫蛇添足，並且產生教學評量時出現題型偏離範圍的副作用。

以第一節「實數與絕對值」為例，除了涉及數系、數線、根號、乘法公式等主題以外，尚包括基本的算幾與絕對值不等式介紹，但敘述點到為止，進階難題則放在後續章節討論。

其中算幾不等式是最基礎的兩項式型態，即「兩數相加除以二大於等於兩數相乘開根號」，這對學過兩次根號的高一新生來說並不困難，但壞就壞在不少版本的課本均補充三項式，必須用到國中沒有學過的三次根號。

再對照書商提供的講義及練習卷，果不其然出現為數不少的多項算幾不等式的進階難題，不教恐怕也似乎不行。但若要教，便得花時間把後面根式的單元提前教，但整個第一章都是概論性的，要補充的東西一大堆，如絕對值不等式、配方、立方和差公式…等，全數補充時間鐵定不足。

若不教，完全照課本命題，又可能導致考題過度簡單，極可能有「求好心切」的老師「偷跑」，出了超越範圍的題目，這樣的情形在都會區的明星高職發生機率將可能愈高；若要教則每個單元又都像無底洞一樣的延伸補充不完，像算幾就可以再延伸到四項、五項以上的變化題，且日後在不等式這個單元時同樣的內容又要再次遇到，屆時難不成又要再炒一遍冷飯？

透過協商，本校數學科同仁形成段考命題必須嚴守不得超出課本範圍的默契，以免過度艱深的試題嚇壞剛入學的高一新生與家長，更避免助長補習歪風。這樣的共識與自我約束，對新課綱成敗與否的影響至關重要。然而讓人擔心是否所有學校的數學科教師都能有這樣的省思與自制？

（作者為高雄高工教師）

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