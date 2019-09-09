自由廣場》五億醫療專機 一再凸槌

◎ 慕蓉懷瑩

九月八日各媒體報導金門衛生局長推打急診醫，爛醉飆三字經施暴，引人注目。其實，金門縣衛生局的爭議不僅止於此，該局長王漢志於民國一○六年三月一日調任現職，而「金門縣政府一○七年度救護航空器駐地備勤勞務契約」即是主要由金門縣衛生局辦理，但是在去（二○一八）年九月二十一日中秋節期間，就曾發生六十九歲呂姓縣民突發心肌梗塞需後送急救，但因承包商飛特立航空的醫療專機無法搭載救命的「主動脈內氣球幫浦（IABP）」儀器，在停機坪休克搶救無效而死亡。今年七月由監察委員通過調查報告，要求檢討後送醫療品質，卻仍於八月二十七日於行政院金馬聯合服務中心執行長翁明志心肌梗塞後送台灣時，「再一次」發生飛特立航空醫療專機無法安裝IABP儀器，所以改申請以空勤總隊直升機執行後送任務。相同的狀況經過一年完全沒有改善，金門人的醫療網破洞急需補強。

首先，這項醫療專機標案為期四年，金額四．九八億元，也就是說每年租機費用達一．二億元，卻一再發生承包商的醫療專機無法安裝醫療器材，令人不解。

筆者於考取澳洲LSA飛行駕照過程中，即曾於西澳飛行時在空中禮讓執行醫療任務的澳洲飛行醫生組織（The Flying Doctor）所屬Beechcraft B200型醫療專機優先落地。一架全新的Beechcraft B200型醫療專機要價一億多新台幣，但是「金門縣政府一○七年度救護航空器駐地備勤勞務契約」租賃金額卻高達近五億元，足以採購三架全新的醫療專機。可是金門縣政府衛生局花了大錢卻未能將錢花在刀口上，無怪乎離島民眾抱怨似乎離島民眾的命不值錢，並質疑簽約的功能性與目標何在？

金門航空公司（Kingmen Airways）於二○一五年成立籌辦處後再無下文，也曾有人上「公共政策網路參與平台」提案，但檢核不通過，可見金門縣民企盼能藉由專屬的航空機隊，確保空中醫療後送台灣本島EMS服務品質的需求由來已久。建議下一任的金門縣衛生局長應將下梯的「金門縣政府救護航空器駐地備勤勞務契約」價款換購醫療專機，並在「空勤一元化」的政策下交由空勤總隊操作並派駐離島，唯有將醫療用航空器國家化，方為離島國人之福！

（作者為大學教職員工，台中市民）

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