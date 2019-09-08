自由廣場》《舊金山和約》簽訂68年談教科書

◎ 郭燕霖

南一版高中歷史教科書提及「台灣主權未定論」，具體落實十二年國教新課綱多元觀點的精神，卻遭來中國國民黨團林奕華立委召開記者會，以中華民國史觀抨擊「台灣主權未定論」，強調這是台獨史觀、媚日教材。

細看南一版高一歷史教科書第一四二頁，林奕華立委所抨擊的「台灣主權未定論」有二部分，首先是「《開羅宣言》與《波茨坦宣言》是否真是中華民國統治台灣正當的來源，已得到許多質疑……出現了『台灣地位未定論』的說法」、再者是「日本與中華民國單獨簽訂《中日和約》……有一派認為……日本只宣布放棄台澎，並未說明將主權移交中華民國」這二種說法。

只提《開羅宣言》與《波茨坦宣言》，卻避談《舊金山和約》，林奕華立委在怕什麼呢？為什麼中國國民黨團不敢讓學生知道《舊金山和約》下有關台灣主權被擱置的事實呢？再者《台北和約》（即《中日和約》）還是老蔣親自授權外交部長葉公超和日方代表和田烈簽約的，簽約只是再次確認《舊金山和約》台灣主權未定，所以中國國民黨團召開記者會之前，有先去翻閱《台北和約》嗎？中國國民黨團承認《台北和約》嗎？

二○一五年所爆發的反高中課綱微調運動就是反送中運動，事件過程引發林冠華以死來捍衛台灣主體史綱。而後政黨輪替，潘文忠部長一上台便宣布放棄課綱微調。今天，南一版教科書的撰寫，完全符合十二年國教新課綱多元觀點的精神，如果中國國民黨團要反駁南一版高中歷史教科書，請先回頭檢視南一版教科書的撰寫內容，有哪一個部份違反課綱呢？如果有違反的話，當然可以請國教院教科書中心楊國揚先生到立法院備詢，之後再請國教院教科書審定委員會退回請教科書編者修改再送審查。中國國民黨團林奕華立委不走此道，直接要求馬英九下台，那當時的反高中課綱微調運動，是否民進黨立委可以直接要求馬英九下台呢？

九月八日是《舊金山和約》簽訂六十八週年，在中華史觀制約下，長久以來政府漠視九○八《舊金山和約》紀念日，《舊金山和約》對台灣最大的利益就是讓台灣主權擺脫中國，某種程度也算是反送中，不禁讓人讚嘆《舊金山和約》起草者John Foster Dulles的遠見，期待蔡英文政權能重新看待《舊金山和約》所蘊含的台灣價值，讓學子透過南一版高中歷史教科書有不一樣的台灣視野。

（作者為台灣教師聯盟副理事長）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法