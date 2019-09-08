自由廣場》看人民日報狠批龍應台

◎ 陳安

中國號稱地大物博，養活十四億人口，龍應台無疑也是心靈上的歸屬者之一，中國雖然大，卻容不下一個龍應台。只要讀過龍應台的作品，都可以從《大江大海》的字裡行間，讀到一股濃濃的中國情懷。可是就連這樣一個手無寸鐵的文化人，中國也容不下她。

香港局勢險惡，曾經旅居香港九年的龍應台，想必也有一份心焦不安，於是在臉書抒發情感，將香港比喻為「花園地上的一顆雞蛋」，呼籲（其實比較像是哀求）中共溫柔的對待它，如果用武力鎮壓，恐怕不是香港背叛了「祖國」，而是「祖國」背叛了香港。

儘管如此的小心翼翼，如此的低聲求情，戰狼們仍然不為所動，人民日報立即刊出「為何只見雞蛋不見燃燒彈？」的文章，嚴詞批判龍應台的「雞蛋」中，藏的是一貫的偏見，「矛頭直接對準內地，挑唆香港與中國的關係。」

平實而論，龍應台點出港人的五大訴求，不過是在乞求幾個普世價值坐標：社會制度的公平、資源分配的正義、法治精神的貫徹、政府治理的透明、人民參政的充分。這五個指標，放在文明社會，可謂理所當然，只可惜放在共產專制的中國，卻是樣樣都稀缺，招招會致命，難怪會被視為大毒草，必須扼殺於初萌。

評論還進一步指出，用「花園雞蛋」來形容香港年輕人，是刻意營造「以卵擊石」的悲情，批龍應台「看不到香港反對派和暴力份子顛覆政權的企圖」，指控她「顛倒黑白、混淆是非，更暴露了她思維的狹隘。」被這樣的「定性」了之後，「號稱文化人的龍應台，她的邏輯其實早被大陸網民看穿，那就是思維上的狡猾，當你和她談止暴制亂，她卻和你談情懷；當你和她談家國情懷，她卻要和你說民主法治……」。

看到了嗎？這就是龍應台和「祖國」隔閡之所在，三年前她赴港大演講，曾經爆發啟萌歌曲〈我的祖國〉事件，龍應台在大表驚詫之餘，引來狼吻式的批評，「作為中國人，不去呵護這種國家意識，卻去支解它、去摧毀它，這就是龍應台的偏見。」

經歷過這一次「人民日報」的愛國教育洗禮之後，文化人龍應台對於所謂秀才遇到兵，有理說不清，想必會有另一番刻骨銘心的體會吧？

（作者為資深新聞從業人員，新北市民）

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