自由廣場》無知、低俗的族群歧視

◎ Pasu’epoiconx 浦忠成

什麼樣的族群內部總有資質條件不同卻兀自努力、克服生命艱難的成員，有的一帆風順，有的遭遇困境，有的修身養性、謹言慎行，也有的瀟灑活潑、不顧細節；有的終身勞瘁，有的生來含著金湯匙，有的長壽，有的早夭，有的富裕，有的貧窮，這是人間常態。但是單憑一類狀況就要貿然評價、批判甚而歧視某一個群體，這就是偏見、偏執。臺東縣議會日前就上演一齣無知、低俗的族群歧視與攻擊的質詢。一個漢人議員以「原住民愛喝酒才短命」、「臺灣人不欠（原住民）」之類的言詞進行他的質詢。

有些詞語本來是中性的表意，但是一有指涉，那種刻版印象與攻擊的意圖就顯現了。愛（會）唱歌跳舞、會運動、熱情、優閒、樂觀、喝酒等詞彙，用來形容一般人（漢人），這些不是惡意攻訐，而是肯定的語彙。等用來指涉原住民，那就是喜愛玩樂笑鬧、四肢發達、不謹守分際、懶惰、不深思熟慮、酗酒等具有偏見的詞語了。

「愛喝酒所以短命」有幾個命題需要處理：愛喝酒真的就短命？原住民真的比漢人還愛喝酒？原住民真的因喝酒短命？這些問題我相信專家們一時間也沒有確切的證據。原住民整體比全國民眾平均餘命有一段差距，專家認為那是因為生計收入、生活（工作、人際等）環境、醫療資源、交通設施等確實存在巨大差距所造成。

至於漢人議員說「臺灣人不欠（原住民）」，這裡出現嚴重的歷史錯誤。「臺灣」一詞是原住在臺南安平一帶西拉雅族人部落的名稱Taioan，漢語有「臺員」、「臺窩灣」等說法，後來逐漸成為「臺灣」，這就證明來自漳州、泉州的閩南人原本不是「臺灣」人，今天自稱「臺灣」人是偷來的，正如現在說「臺灣話」就是「閩南語」，這些都不符合早期歷史事實。

至於今天冒稱「臺灣」人的族群是否欠或不欠原住民族？不講別的，單拿連橫《通史》所說「臺灣固番人之土地也」一語，道理、答案就出現了。作為南島民族成員之一的臺灣原住民族，根據考古、語言與人類等多學科的研究發現，進入臺灣最早已超過六千年，即使晚到的平原族群也有千年。今日原住民族群淪為弱勢、少數，最大的原因是自大航海時期遭到武裝殖民統治者的掠奪、壓迫（如荷蘭、西班牙），接著漢人尊稱「開台祖」的鄭成功入臺，將臺灣轉變成為漢人社會，開始大量的漢人進入臺灣。原住民族的土地從此遭到集團侵墾，如埔里、宜蘭。等到日本據台，更是由國家機器夥同民間掠取原住民族土地。戰後這種制度被延續下來，以漢人為主的國家繼續占有原住民族的土地（國有地、林班地等）。由這個角度看，冒稱「臺灣」人的族群欠不欠呢？

原住民族在文化上原不認為土地是屬於自己所有，而是人類屬於土地，土地資源夠用就好，所以採取火耕、游耕而非定耕，所以當初漢人上岸，也能分享土地的資源。但是移民來到別人居住千百年土地的漢人，卻是逐步侵墾、圈地。族人為了生存，只得逃離，不服者遂以馘首報復。所謂臺灣四百年史，就是原住民族被壓迫、土地遭掠奪的歷程。

由於歷史的偶然，讓臺灣成為一個多元族群聚集的國家，彼此尊重、寬容應該懸為最高道德，在議會殿堂質詢的議員如此無知無識撕裂族群關係，真是臺灣民主之恥！

（作者為東華大學原住民民族學院院長）

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