社論》關鍵大選的副手角色

二○二○，國民兩黨候選人已經出爐，不過兩黨以外仍有躍躍欲試者，戰局至少要到本月中旬才可望明朗，但副手問題似乎按捺不住開始浮出檯面了。

一個月前，韓國瑜談到，未來副手要具備國際觀與財經專業，而他的國政顧問團總召集人張善政指出，目前最佳人選就是朱立倫。儘管「韓朱配」至今八字沒有一撇，卻十足凸顯出韓國瑜的弱點。八月底，赴日出席海外蔡英文後援會成立大會，陳菊在大阪表示希望大家力促「蔡賴配」，讓這個話題再度出現在新聞版面。另外，自行成立台灣民眾黨的柯文哲，對於「郭柯配」表態說：他要擔任副手的話，繼續當台北市長就好，何必這麼麻煩。而幾天前，傳出侯友宜的二哥侯明鋒，可能是郭台銘的副手人選，郭也直言「他絕對是非常合適的人」。

先前，民進黨初選階段，副總統陳建仁便表示，「我的階段性任務希望明年告一段落」，「蔡總統在走向下一任的路程上，應該要有更大的空間，來促成民進黨內最大的團結，形成最強的組合」。可以說，現在各組人馬，都在各打算盤。而其實際意涵在於，二○二○的博弈，內外變數仍多，連幾組人馬的競選組合都還一團霧水，遑論副手人選。根據各種民調，幾位維持活動的參賽者，幾乎無人有壓倒性勝利的把握，是以，二角函數、三角函數、四角函數，都可能產生不同的局面。這種類似恐怖平衡的戲碼，備位性質的副手策略，搞不好可以側翼突襲左右勝負。

韓國瑜，延續去年底勝選氣勢，初選獲得壓倒性勝利。不過，上任未滿一年便換跑道，高雄市政離離落落，以及不時發言失當，人氣只見下滑不見反彈，如果說，獲得國民黨提名之初意氣風發，也不急著考慮副手人選，現在則有點像是被看衰選情，彷彿無人積極爭取搭檔機會。反倒是，郭台銘、王金平自行其是，勾畫出國民黨、藍營的分裂危機，一如二○○○連宋相爭的重演。郭台銘，本來就有藍色印記，再加上訴諸經濟選民，按理他的搭檔人選，最好是在正藍旗以外尋人，以最大程度爭取中間選民。

另一個變數，則是柯文哲。郭柯王聯盟，原本卿卿我我動作不斷，但柯文哲自成一黨，宛如一記變化球。柯文哲習慣單槍匹馬，麥克風就是武器，假使參選搭檔人選的加分作用恐怕有限。近日，「討厭外省人」庸人自擾，為了轉移焦點又拋出「看好蔣萬安是台北市長接班人」話題，討好藍營選民意在言外。該黨高層所謂的「那個選區內你有仇人嗎？我也可以提名你，去鬥掉他」，某種程度反映出，假使柯文哲下海參選，恐怕主要也是志在報仇，副手人選自不重要，至於仇人是誰，大家應該也心知肚明，至少不是一家親的國台辦、習近平。

今年春節以來，兩岸局勢出現變化，美中貿易戰、香港反送中，改變了去年選舉以來的政治氣氛。於是，小英的民調止跌回升。隱憂在於，一一二四的深層結構仍在，民調支持度隱約看到玻璃天花板，距離穩贏還有一大段路，因此考慮副手人選切忌驕兵輕敵，忽略了政治板塊的互補性。尤其是，尋求連任者的副手，具有接班意涵，動見觀瞻。相對的，民調趨勢下滑的韓國瑜，以及呼之欲出並有一定民調穩定支持度的郭台銘，勢必會在副手人選發揮表面張力，讓自己的選舉能量產生極大化的提升。小英要如何決定搭檔人選，既能鞏固基本盤又能開發中間選民，肯定自己又寓意求新，正在考驗她的政治智慧。

一九九六以來，李登輝搭檔連戰，陳水扁搭檔呂秀蓮，馬英九搭檔蕭萬長、吳敦義，蔡英文搭檔陳建仁，最後的關鍵因素皆非副手人選。二○二○，乃是台灣的關鍵大選，卻沒有壓倒性戰力的魅力型人物，確實有點失色。這次的渾沌選情，或許會見證到副手人選影響力上升，同時預示未來缺乏魅力型領袖的大選型態，政治板塊的縱橫捭闔，決定性高於中規中矩的主角。這樣的選情評估，需要更複雜且不易鐵斷的政治分析，但也可能會讓長期的兩極政治趨向多元，但能否透過民主尋求妥協，最終形成台灣共識尚有待觀察。

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