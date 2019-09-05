《新聞線上》政治人物就是一把傘

記者莊榮宏

昨天下雨，撐開傘，耳邊響起老闆的聲音：「我的傘雖然比較貴，卻是鋼材骨架，防鏽蝕，有保固，修理或換零件都免費」，見我猶豫，老闆拍著胸脯說：「先生，我是台商，這支傘是百分之百的台灣製造，無論風雨多麼大，絕對禁得起考驗，請你放心！」

好多年了，每次撐起這把傘，就浮現出老闆的自信，彷彿書寫著台灣的職人精神，願為產品賭上一生名譽。

這把傘倒也沒漏氣，陪伴我抵擋每一次風雨，昨天端詳它，傘布色澤溫潤，是高雅又穩重的「墨綠」，正自欣賞卻被一則新聞打亂思緒：柯文哲受訪被問到他過去自稱是「墨綠」時，他向主持人強調自己「仍是綠營的，底色沒有變…」。

不禁想起「士大夫之無恥，是謂國恥」，並非因柯文哲曾是台大的「大夫」，而是此人自稱墨綠起家，攀上高位後，撈足政治資本，竟翻臉不認人，把窮兵黷武的中國說成是警察，把備受中共霸凌的台灣說成是強盜，自我「抹紅」數年，現在竟敢標榜自己「是綠營的」，究竟是要如何厚顏，才能如此信口雌黃？

他親共數年，罵盡台灣各黨派，唯獨對中共小心翼翼，生怕有一字冒犯，一夕間居然自稱「底色沒有變」，最令人驚訝的是他說話時面無愧色。

就算是浪子回頭，也該對過去言行有所懺悔，好教人們得知他已「周處除三害」，但他沒有隻字片語交代，閒話兩句，就要重歸綠營，為人處事可以如此翻雲覆雨嗎？

比較接近牆頭草吧，哪邊有利，就向哪邊倒，不是嗎？當香港反送中運動風起雲湧，兩岸氛圍丕變，局勢轉為有利綠營，這時他就說「我是綠營的」。

他每次都說，自己最痛恨藍綠「製造對立」，最看不起蔡英文「操弄意識形態」，而這兩項最不恥的，他自己都變本加厲地犯了，他說：討厭外省人。

他這不是在製造對立？不是在操弄意識形態？這種語言的投名狀，由他信手拈來，宛如廁紙，怎知他下回不會用過即丟？

他說要效法蔣渭水先生，刻意成立名稱相同的台灣民眾黨，但他的建黨和他的口水，未使台灣更和諧，卻使社會更混亂，從兩極對立變成三極對立，這樣的政黨，台灣有必要再多一個嗎？

從政之路，就像一把傘。

傘骨要正直堅挺，就像堅定的信仰價值，值得信守不渝。

傘身要高雅穩重，宛若高尚宜人的品味，令人賞心悅目。

好的政治人物就像一把好傘，面對風雨能「時窮節乃現」，值得人民託付，正如老闆對我說的：「無論風雨多麼大，絕對禁得起考驗，請你放心！」

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