自由廣場》蔡賴配不配？

◎ 莊勝榮

各組總統候選人正尋尋覓覓找搭檔，就像網球雙打，要有加分，那是上策，至少平分，是中策，扣分就是下策，這是基本常識，人人都懂。問題是，總統副總統的搭配，要有理念、價值觀、性格等共同性，最少要有包容性，以達到互補及相互拉抬，並且與立委選舉，有魚幫水水幫魚的相乘相加效果。

二○○八年謝蘇配著眼於降低初選的見血見骨裂痕，但無加分作用，二○一六年朱王配也是扣分的組合，二○一六年蔡陳配有加分效果。蔡賴配消極上有彌補初選恩怨的作用，積極上平衡性別，及拉攏強大派系，並減少扯後腿的反作用力。任何有政治頭腦的人，都會想這招，重點是要能說服賴清德。

看來，說客人選除了要像張儀、蘇秦、魯肅的口才外，初選時跟他有恩怨的人，哪管他們是派系大老大姊，或者是大頭頭，都不適合當說客。最好的人選是有交情的醫生，有共同的價值觀及語言，最重要的是，不要讓他覺得是來招親摸頭找一份工作。說客說，二○二○年確實是賴才能打贏韓，即便初選有奇奇怪怪變規則及日期的情形，但這些不痛快的過去，要趕快放下它忘掉它。況且，韓可能被換掉，當初以韓為假想敵的情況，可能會變化，因此勉為其難接副手，為台灣及二三○○萬人打拚，不是為哪個個人或黨派在奮鬥。相信有智慧有理想性格的賴清德，會放棄前嫌，為二○二○年及二三○○萬人打一場漂亮的選戰。

（作者為律師）

◎ 陳啟濃

目前各式總統參選的組合，蔡英文與韓國瑜競選，蔡英文、韓國瑜與郭柯王陣營的三組競選，民調暫時都是蔡英文領先。然而，有一種情況，就是韓國瑜退選，郭台銘成功整合柯文哲與王金平，蔡英文將會面臨最嚴酷的選戰。

選戰瞬息萬變，任何情況都有可能發生，唯一的原則就是要有萬全的準備。郭台銘是商場老將，善於折衝談判，精於算計。韓國瑜沒有退選，他貿然參選，當然對兩人都不利，反讓蔡英文得利。加上郭和柯王，一直有結盟的心意，三人各有不同來源的支持者。

總統選戰如果剩下郭台銘與蔡英文對壘，郭台銘將吸收韓國瑜的支持者，王金平多年經營的地方勢力與人脈，加上支持柯文哲的年輕族群，外加經濟利益主義者，郭台銘勢如破竹。

總統候選人對手未定，民進黨沒有樂觀的本錢。面對郭台銘與蔡英文兩人對決的劇本，機會在於副手人選能否加分。賴清德將會是有加分作用的副手人選，因為賴清德能喚起民進黨基層的危機意識，豐富的政治歷練與卓越的行政能力，能夠吸引更多中間選民的支持。

（作者為南投縣立水里國中校長）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法