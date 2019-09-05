自由廣場》（金恒煒專欄）管中閔偷寫文章搞鬥爭

台大校長管中閔任馬政府行政院政務委員兼經建、國發兩會主委期間，為《壹週刊》撰寫社論。監察院以違法兼職加以彈劾，公懲會審理之後，判定管中閔違法成案，判決申誡處分確定。

管爺中閔的玩法、弄權和貪污，監院抽筋於前、公懲會剝皮於後，事證確鑿，一點也沒冤枉。管中閔醜聞定讞，校長做得下做不下？是台大逼在眼前的問題。重要的是，管爺撇清的所謂「青蠅白璧」將跟著他一輩子，「蓋棺」之後也會載入大學史。

政務官利用媒體寫政論，嚴重違反民主機制中制約與平衡原則；玩法炮製假輿論，哄抬政績，後台喊萬歲！這比單純違法要嚴重許多。其次是貪污，違背職務收受不正利益，高達六十七萬五千元，犯了〈貪污治罪條例〉第四條第五款規定。玩法、貪污固然可惡，最可怕的是，管中閔操弄媒體的目的更邪惡，是遂行政治鬥爭。

此話怎說？管中閔在《壹週刊》寫了廿七期社論，按公懲會揭露為證的幾篇文章，把問題鎖在「損及行政院長等首長形象，違反行政倫理」，其實只看到皮相，沒有深入管爺刀筆上染滿的全是內鬥之血。撥開公懲會所引管爺政論的內裡，在在凸顯他躲在文字背後偷搞宮廷權鬥；彈無虛發的砍殺鬥爭對象。

第一個例子是批判央行，刀砍總裁彭淮南，目的在聲援他筆下的「小小施燕」。施燕是彭淮南在央行的親密戰友，有「首席」之譽。離職後在媒體發表文章，批判央行利率太低、貨幣政策太寬，導致高房價；彭淮南隨即發布十七頁新聞稿反擊。管中閔乃在《壹週刊》匿名寫文章，還以顏色，表示央行「一貫打壓任何對貨幣與匯率的討論」，「對小小施燕當然更不會手下留情」。施燕是《台灣銀行家》的編委、管是編輯顧問，二人情兼「同事」。管爺「打彭助施」，不是鬥爭是什麼？

這不是孤例。再看管中閔批判新閣揆江宜樺；因為江推翻了前院長陳冲訂出的暫緩基本工資政策，管痛斥是「政府失信之始」、「政府再度破壞自己的承諾」。管中閔任政務委員係陳冲拔擢，而「基本工資凍漲」極可能出於管之手筆。管中閔鬥江，不只是護陳，更是維護被否定的一己主張。管嚴詞抨擊頂頭上司，不是藉輿論行鬥爭之實是什麼？

第三個例子是他鬥新閣揆毛治國，原因在經濟部長寶座。國民黨二○一四選舉大敗，江宜樺總辭，副院長毛治國組閣，接著發布內閣名單，接著管中閔就匿名寫文章痛批，指控毛治國「最該（與江宜樺）一同負責（下台）」，說毛「並無理念與堅持」，並抨擊毛內閣「較大的變動只有政務委員鄧振中與原經濟部長杜紫軍對調」，是「換頭不換身」；尤其強調「第五奇妙是換來一位毫無原則的經濟部長」，又說這位部長「沒有專業，只有上意；沒有原則，只會退讓」。專挑經濟部長打，背後有沒有吃不到葡萄說葡萄酸？若云「換頭不換身」，豈止經濟部？為何只此部不及其他？而用詞之惡毒、之不留餘地，哪有丁點同志／閣員之情？內閣名單一出，管中閔即「數度」請辭，合理推論是：部長沒份，心存怨恨？致仕給新閣難堪。

管中閔當政務官時，一手行政一手政論、一手政論一手鬥爭，難怪遴選台大校長會一邊申請一邊護航、一邊護航一邊鬥爭。監院與公懲會聯手打了管爺一記大耳光的同時，是不是也賞了小英一記！這樣惡質的人，虧蔡英文也敢放水！污染最高學府，罪與爺等。

（作者金恒煒為政治評論者；http://wenichin.blogspot.tw/）

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