自由廣場》向791公車司機大哥致敬

◎ 陳正芳

最近常想起一件令人感覺美好的事，決定寫下來與大家分享。

八月十三日清晨七點多，我搭791公車要前往醫院幫行動不便的婆婆領取藥品。車子行經基隆火車站市中心區的停靠站，上來了兩位老外背包客，他們刷了卡後，便往車後頭找座位。

791路線是從福隆風景區沿著北濱經基隆市區到國家新城，常有外國背包客搭乘。司機先生可能是基於經驗，注意到這兩名外國人應該是要往東北角風景區的機率比較高，於是靠站停車，詢問兩位外國背包客要去那裏？這兩人拿出手機給司機先生看，我猜可能是事前做功課查詢到的客運路線圖。司機先生看了後，從駕駛座站了起來，引領兩人下車，指著不遠處站牌告訴兩位外國人，那才是他們正確的等車處。

短短兩、三分鐘的這一幕，我在座位處看得清清楚楚。深深覺得這位司機先生高度的服務熱忱令人敬佩，能主動理解外國乘客的搭車需求，一句親切的詢問及指引，讓老外背包客找到正確的搭車站牌，免於繞了大半個市區才發現搭錯車。不僅提昇了公共運輸的服務品質，與乘客結了好緣，也幫台灣做了一次很好的國民外交，更印證「台灣最美麗的風景是人」這句話。

我望向車裏掛著司機員名字的一角，在腦海裏記下這位敬業熱忱的林姓司機員大名，在內心對他說一聲讚！

（作者為崇右影藝科技大學兼任助理教授）

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