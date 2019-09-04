自由廣場》比較楊、管兩位台大校長

◎ 慎之

司法院公懲會日前宣判管中閔申誡處分確定。管中閔是台大校史上首位遭到監院和公懲會懲戒的校長，這應可「載入史冊」。

管中閔在去年初當選校長以來，由於其言行備受爭議，又在校內投票獲得極高的不同意票，這樣的人就任校長，真的能掃除台大學倫的陰霾嗎？

筆者入學時，還是楊泮池校長在任時。印象中楊校長相當受到學生歡迎，卻忽然捲入一場學術倫理爭議，因為涉及掛名問題，即便科技部事後調查認為楊校長沒有責任、校務會議已經多數同意續任，他仍選擇離開台大校長職務。

細究楊泮池和管中閔面對爭議的差別，楊泮池認為若一再讓台大陷入輿論指責，對校譽傷害過大，因而自願選擇不續任校長。但管中閔卻是企圖引導輿論朝「政治追殺」發展，並放任台大成為社會質疑的焦點也在所不惜。前後任校長對比，很多道理不辯自明。

管中閔無辜嗎？他在校長選舉過程就出現違法兼任獨董問題、與遴選委員之間的利益關係、論文涉及抄襲爭議竟然學術誠信辦公室可以不處理、中國廈門大學兼職案由中國國台辦幫忙背書、長期為壹週刊匿名撰寫社論等等，哪一個問題可以輕視？難道就只因為管中閔是國民黨終身黨員，所以「爺們不在乎」？

筆者印象最深刻的是，去年五月一場挺管遊行在台大校園上演，多位國民黨大咖政客包括馬英九、郝龍斌、洪秀柱等到場參與。這是二十年來台大校園罕見的荒謬奇景。若非特定政治勢力動員，管中閔能安然脫身？細讀公懲會的裁判說明，指出管中閔長期「持續」的為媒體供稿「有礙其職務尊嚴」、「已嚴重損害政府之信譽」，若換作是楊校長，誰會為他護航？換作是任何一位普通教授，恐怕連教職都不保！

（作者為台大研究生，高雄市民）

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