自由廣場》林鄭錄音的三個訊息

◎ 葛雋

近日,路透披露了香港特首林鄭月娥會見商界人士時的一段講話錄音,其中林鄭月娥承認推動送中惡法造成了「不可原諒的浩劫」,又指事件已升級至國家層面,令她化解危機空間有限,若她可以選擇:「第一件事辭職,並做深切道歉」。

林鄭的這番話,透露出三個訊息。首先,她告訴全世界,所謂的「一國兩制」、「港人治港」、「高度自治」蕩然無存,香港大大小小任何事情都可以「上升至國家層面」,於是港澳辦中聯辦就可以名正言順的插手香港事務,而她則成了名副其實的傀儡。可悲的是,做為傀儡的她想辭職、想下台都做不到。原來被中共欽點做特首,比加入黑社會更為恐怖。

其次,林鄭的這番話,一是說給香港人聽,以博取同情,讓人們知道她身不由己,無法滿足示威者的「五大訴求」;二是說給中南海聽:主子明察,香港局勢越來越亂,奴婢心有餘而力不足。她的話無異於把責任推給北京。這一招,既反映出林鄭的壓力已大到快要破表,委婉表達出對上面的怨言;同時也顯示,在香港問題上,中共內部的權力鬥爭和不同利益集團的意見衝突,已經愈演愈烈。

第三,請注意林鄭話中有話:「做為行政長官,要按中央人民政府憲法服務兩位主子,不幸地政治上可操控的空間非常非常有限」。表面上看,林鄭口中的「兩位主子」,一個是中央政府,一個是香港市民。然而往深層看,香港市民從未被放在她的眼裡,而所謂的「兩位主子」,一個是習近平,另一個是韓正。

中共高層從來就把處理香港反送中運動做為整治對方的政治武器。你習總若滿足香港示威者的「五大訴求」,我就批判你搞「右傾機會主義」,威脅「社會主義紅色江山的千秋萬代」;你韓正如果主張香港實施「緊急狀態法」或「派兵戒嚴」,我就攻擊你搞「左傾冒進」,破壞「一國兩制」,令國家「蒙受巨大經濟損失」。

可憐的香港,就這樣成為中共統治集團的磨心。在中共管治下,香港沒有生路也不會有轉機。所以港人提出「攬炒」口號:「IF WE BURN, YOU BURN WITH US」。

香港人,加油啊!

(作者為香港籍,作家)

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法