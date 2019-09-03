社論─開學時節談教育

各級學校近日次第開學。新學年備受關注，因為「十二年國教課程綱要」八月一日起實施，今年上小一、國一及高一的新生首先適用；三年後，升大學的學測據此進行評量。新課綱實施之際，今年適逢一九九四年教育改革二十五年，許多人因此關切：經歷多次變革，我們的教育是向上提升，還是向下沉淪？

新課綱在研訂過程即廣受矚目。課綱攸關重大，每逢教育制度重大改變，就立新課綱以為張本：一九六八年配合九年國教有「九年義務教育課綱」，後來又有「九年一貫課綱」；這次的「十二年國教課綱」，把各階段課程做一貫化修訂，影響今後國民教育。正因如此，新課綱有關國文的文言白話比例、台灣歷史的論述、性別教育等，都引發辯論，審議過程且邀學生代表參與。

有別於前此的課綱強調學習知識和能力，新課綱以「素養」為主軸。但「素養」是什麼？怎麼教？這是很令學生、家長和教師疑惑、焦慮的問題。新課綱的總綱說，「核心素養」指一個人為適應現在生活及面對未來挑戰，所應具備的知識、能力與態度。教育部長潘文忠上週接受本報專訪也說，世界變化很快，新課綱著重改變學習知識技能的方式，特別是學習態度，遇到問題設法解決，包括與人合作。

這樣的說明，未必盡釋群疑。從常識說，教育實務工作者的說法，如「落實素養，從每天生活教起」或「學習的最高境界是知行合一」，或許較為通俗而貼切。無論如何，新課綱強調培養「終身學習者」，且學習不宜以學科知識及技能為限，而應關注學習與生活的結合。這一目標，要學子「不讀死書」，應無爭議；最終能否落實，不淪為口號，才是重點。

社會上對教育變革信心不足，其來有自。基本上，台灣從戰後普及六年小學教育起，後來的九年國教，到一九九○年代廣設高中、大學，歷經三次大規模的教育擴充。這一發展，雖讓國民學歷普遍提高，但量的擴充甚於質的提升，教育供給大於需求，象牙塔所學的與產業社會脫節，教育內容主要在應付考試，不重適性學習，也不問就業需要。整體來說，教育供需失衡，而「萬般皆下品、唯有讀書（學歷）高」的文憑主義至今根深蒂固。

在我們現今社會，學生主要是「考試的技術工人」。從小到大，大家都在考試，卻不見得培養終身學習的習慣；一旦離開學校或不用再考試了，許多人把學校所學的都還給老師，畢業之後不再讀書，社會上閱讀或學習的風氣遠比不上鄰近的日本。更糟的，我們讓孩子從小在睡不飽、應付考試、缺少室外遊戲玩樂的可怕日子裡度過。

我們也沒有生活教育。戰後至今，公德心的培養和實踐等生活教育尤不受重視。相形之下，戰前台灣曾有落實的生活教育，受過日本教育，如今八、九十歲的「多桑世代」，公學校階段有「修身」的生活教育，讓孩子在人格形成階段養成「為他人著想」、「不給他人帶來麻煩」、「舉止安靜有禮」、「不吵鬧喧譁」、「注意衛生儀容」等習慣，加上守時、誠實、勤勉、守信、紀律、守法等現代公民德行，落實於學校及日常生活，及於終身。然而，生活教育戰後不再受重視，社會不少人甚至視違法亂紀為「有辦法」；「多桑世代」的典型令人懷念，如能復振，台灣社會將立即文明許多。

事實上，「多桑世代」留下的典型，不只生活教育：他們普遍通曉台灣母語、日語、華語三種語言，這雖時代環境所造成，如今年輕世代不僅母語難通，英語水準在國際比較也有下降，大都只能透過華語或中文溝通、理解外在世界。網際網路時代，多使用一種語言，就是多一種優勢，多一分尊重與包容，母語尤其不能不通。如今年輕世代一般的語言能力，不進反退，不利國家長遠發展。

教育是百年大計，攸關國家社會文化經濟發展，其成果不僅要與上一代做縱向比較，也須與國際做橫向競爭。教育只許成功，不能失敗，因為失敗的後果會很慘。必須強調，教育的好壞，並非只是教育相關部門的責任。教育狀況不理想，政府、政客、媒體、家庭、社會都有責任。從而，儘管教育現狀不理想，我們絕無悲觀的權利，確實面對問題，認真落實應有對策，仍是唯一選項。

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