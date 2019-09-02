社論》中共政權的危機 中國人民的轉機

中國對香港反送中抗爭顯然失去耐心，連日來展現專政機器魔爪，除了央視直播解放軍移防進入香港及武警公安聯合鎮暴演習，更以煽惑、組織、參與未經批准之集結等罪名逮捕多位運動領袖人物，香港局勢似已到了崩解的邊緣。此外，美中貿易戰幾經制裁與反制裁的惡性循環，雙方對抗情緒高亢，局勢也在失控的臨界點。兩個事件看似平行發展，但在實質意涵上卻有高度的交集，乃是六四天安門事件之後，對中國政經體制與習近平政權最大的挑戰。

中共是一個專制政權，建國之後歷經多次黨內權力鬥爭與六四學運改革浪潮的衝擊，但統治基礎並未動搖，反而利用數位科技之精進，打造一個技術上高度成熟的獨裁體系，權力之集中與監控之嚴密，堪稱史上未見。尤有甚者，中國在經濟成長、擴張軍備之下，已赤裸裸地展現霸權崛起的意圖，因此獨裁統治只會日趨嚴厲，成為紅色帝國對內維穩、對外揚威的後盾。換言之，中共的專制獨裁是一條不歸路，不可能產生自發性的民主改革。然而，今日香港高漲的民主訴求以及凝聚的民意能量，卻可能成為一股衝擊中共專制堤防的強大洪流，在可見之未來，為中國政治體制帶來良性的質變。

由各種有形的力量對比，中共擁有龐然大物的國家專政機器，以及非正規的網軍駭客與紅色媒體，其能量與規模舉世大概只有美國、俄羅斯堪與抗衡，香港乃七百多萬人居住的彈丸之地，如何可與中國巨獸對抗？然則，香港的自由、法治與多元化，卻是足以對抗中國銳實力的軟實力，像一把利劍刺中獨裁體制的阿基里斯腱。香港曾經是殖民地，並未實施過民主，但其高度自由、廉潔效率的行政體系，與社會多元化的活力與容忍，尤其具有誠信這項資本主義體制得以有效運作的核心價值，使得香港能夠成為國際金融中心與自由港，經濟成長亮眼，躋身亞洲四小龍之列。這些優異條件與成就，對比中共政權的野蠻粗暴，以及空有經濟快速成長，卻缺乏自由市場機制，信任與制度保障付之闕如，可謂高下立判，分屬不同文明水平的層級。由此可見，一國兩制，表面上是承諾香港現狀五十年不變的制度保障，實際上是中共築成的一道人工防火牆，意圖防止香港自由、多元的價值與生活方式滲入中國內地，由量變引發質變，反導致中共政權翻覆的危機。易言之，中共一旦撕毀承諾，將香港納入直接管治，一國兩制的防火牆塌陷之後，無異提供具有普世價值的香港自由與多元文化直接進入中國內地的管道，觸發中國民主思想的萌芽，恐怕在所難免。

另外，美中貿易戰對中國的衝擊，則在經濟體制、遊戲規則與政商掛鉤現象。吾人一再指出，中國經濟具有兩大「中國特色」︰其一，所謂「改革開放」宣稱是採行資本主義與市場機制，實際上是以國家計畫、調控為核心，一切資源為國家所有，並以之挹注、補貼及指引產業發展的國家資本主義；其二，所謂「國有企業私有化」，乃是由共產黨當權派掌握國家資源之釋出，而與紅頂商人掛鉤，將國家資產輸送給政商利益共同體的代理人，如太子黨、紅色家族。故而，國企私有化是假，假藉審批權之便將公家財產轉入私人口袋為真。如此一來，「國家資本主義」便成了「共產黨資本主義」的同義詞，而統治集團在市場上樹立非貿易壁壘阻礙公平競爭，冠冕堂皇的理由是捍衛國家利益，其實是確保政商共同體的口袋。如今，共產黨資本主義種下的嚴重貿易失衡，終於引爆美中兩大經濟體的貿易戰。而中共則陷入進退維谷的困境，若是對美國妥協，勢必損及統治階級的實質利益，也等同放棄國家資本主義，必然衝擊中共當權派的權力基礎。

綜合上述，香港反送中與美中貿易戰分別衝擊中共政權的兩大板塊︰專制獨裁與共產黨資本主義。此兩者乃是中共政權歷經權力鬥爭、維權抗爭仍然穩如磐石的兩大法寶。易言之，反送中與貿易戰已經危及中共政權的根本，因此中共勢必採取一切手段，極盡所有資源意圖平息，但此舉反而會導致局勢的動盪不安。不過，這些考驗雖是習近平的權力危機，卻是中國民眾獲得民主與經濟成果的最好機會。

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