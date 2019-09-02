自由共和國》李玉如、陳崎貞、吳瑞北／推動高中學習歷程建檔的美意和問題

大學招聯會日前公布「大學參採學習歷程項目內容草案」，1930個大學校系參採高中學習歷程項目分為「修課紀錄」、「課程學習成果」、「多元表現」三部分。（資料照）

李玉如／基隆市完全中學教師

陳崎貞／全國十二年國教家長聯盟副理事長

吳瑞北／台大電機系特聘教授

教育部高教司長今年五月曾公開表示：「高中學習歷程檔案是協助學生提升備審資料效力的服務工具，絕非強制學生之義務，學生若選擇不運用高中學習歷程檔案，未來在高三下參加大學個人申請時，仍可像現在一樣，自行上傳備審資料。」不意朱司長日前卻和招聯會一起舉行記者會公布了「大學參採學習歷程項目內容草案」。吾人預期未來一旦透過建立學習歷程檔和大學考招緊密結合，不只實施一○八課綱的美意（讓高中生自主修課並可多元化學習）將被破壞殆盡，更將帶來教育大災難。

一○八課綱的美意是

高中修課大學化

教育部為了確保一○八課綱穩健上路，自一○六年起投入經費約四百五十．七億元，扣除硬體的一百四十三．三四億元，其餘大都用在補充人力、課程發展等方面。執政當局的用心值得肯定。在此新課綱下，今年入學的高一新生之學分配置將有巨大改變，必修的學分數下降，新增五十四到五十八個選修學分。把選課權利交還學生，未來不再是分完類組後，學校提供固定的配套選修課，而是將選修課分為部定的「加深加廣選修（必修課的延伸加強學習）」，與校定的「多元選修（特色課程或與大學銜接、跨領域課程）」，不同高中會針對其特色開設不同選修課。吾人預期未來各高中將有五花八門的多元課程，很像已實施多年的大學通識課程。

平均而言，大學資源比高中生多很多，但其大多數的通識課程內容仍屬簡介性質，並不很深入完整。每位大學生被規定須於畢業前修習一定學分數的通識課程，讓學生透過不同領域知識的吸收，開拓視野和探索人生是大學推動通識課程的本意。有些大學也幫學生建立學習歷程檔，但純粹供學生參考用，完全不會把這個檔案和學生的博碩士考試（主要看該系專業表現和研究潛力等）加以連結。因此大學生的學習歷程檔案從來不曾是他們學習的壓力來源！

一○八課綱剛上路，

需要與時精進去蕪存菁

一、必修課大刪，弱化基礎學力，人才斷層：

國英數社自等主要學科之必修學分被大刪，即使開了部定加深加廣課程，但卻不是每位想修的學生均可修讀到。許多需要扎根的基本知識被迫自學校課程內刪除或簡化帶過，例如：新課綱將英語單字標準從七千字減為四千五百字，大降英語閱讀理解的基本功，到大學如何閱讀原文書？又如何培養孩子以全世界共通的語言和世界交流？數學沒有扎實的邏輯推演能力、物理力學的基礎概念，新課綱大減自然領域必修學分，如何進一步修讀好大學電機、機械、資工等科系的專業知能？產業界又如何找到真正有實力的人才？在競爭激烈的國際社會中，台灣科技人才能否一如過去在世界打拚出一席之地呢？

二、選修課不均，惡化資源差距、升學更階級化：

新課綱對高中課程的大變革之一，除了一校一特色外，各校可依班級數開設一．二至一．五倍的多元選修課。美其名是希望高中多開設可以對接大學的先備領域課程，但卻完全忽略大學有十八學群、二十七系群和一百二十三種不同學類，高中學校規模、師資專業和員額、城鄉資源等差異懸殊，開課動能差距極大，根本難以做到提供公平的修課探索機會，卻又考招連動。有資源人脈的都會區大校邀來大學教授授課，獨厚能修到課的學生！這攸關學生升學權益，修課機會不公，是新課綱最嚴重的問題之一。有修到多元選修課紀錄、能上傳相關課程成果與多元表現的，成為大學端需要的潛力人才，這教偏鄉小校或修不到課的孩子，情何以堪？

再者，任課教師自由開設課程，甚或開放社區或民間資源入校，課程設計、教材講義、師資等完全沒有把關機制，課程計畫審查流於形式，如何確保課程品質？受侷限的淺碟式學類課程試探，誘導生涯未定向的孩子提早分流，孩子真的能適性選擇了嗎？已經修過先備課程的孩子和沒修過課的孩子上了大學後同班，大學端又怎麼教？

三、公立難要求，私立打造歷程，搶讀私中：

無論新課綱如何強調「核心素養」、「自發、互動、共好」、三面九向、學習歷程……等多重要，最終都仍要回到高中生最關鍵的升大學進路，因為考招連動，招聯會甚且要求大學端在審查申請入學時要將學習歷程納入評量，未來預計占五十％。理想化的變革、資源懸殊的差異、弱化的基礎學力和自由到近乎放縱的公立學校，都讓家長憂心忡忡。

在公立學校，很難要求所有老師全心全力為學生打造漂亮的學習歷程，但很多私校早就打出「六年一貫特色課程學習歷程檔案」，從國中就規劃特色課程選修課、培訓參加全國性甚至國際性競賽，加上勤管嚴教，搶讀私中，儼然已經像小型聯考般競爭激烈，而且一年比一年嚴重！新課綱，新考招（綁學習歷程檔），更讓教育走向資本化。教育部說「準備好了」，明星高中說「我們準備好了」，私立學校也說「我們準備好了」，很多還沒準備好的學校沒師資、沒教室、沒設備、沒資源卻不敢說話，而家長們煩惱的是「錢，還沒準備好」……。

倉促把高中學習歷程檔和

大學考招連結將帶來大災難

由上述分析可知，高中的多元選修務必要參採已實施多年大學通識教育的經驗，讓學生有學習自主權，摸索尋找興趣，但萬萬不能在一○八課綱還有不少缺點時，就倉促將其學習歷程檔和個人申請管道升大學的考招連結。唯有如此做，才能避免學習歷程變成軍備競賽，徒增學生和老師的壓力和家長的金錢損失，成為教育大災難。在大選前，執政當局願意推動一○八課綱的勇氣和努力值得肯定，但千萬不要因為招聯會的不當作法而變成流失選票的民怨啊！

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