自由廣場》難怪里長不領情

◎ 陶朱太史

韓國瑜八月二十八日出席資深里長表揚大會致詞時表示，現在里長最大的困難就是沒有薪水，他認為一定要考慮發放薪水，不然沒辦法過日子。新聞傳出後外界一片非議、訕笑，各地里長也大多不贊成。

現今村、里長係沿襲清朝及日治時期之保甲制度而來，當時主要是治匪、監管及維持治安；如今則是協助鄉、鎮、市、區公所行政推動及社區服務，是我國獨特的最基層公職。

由於是經由選舉產生而非屬公務體系，里長不需公務人員任用資格考試，無上司，免考績，補助費不用核銷，也不必申報財產甚或課所得稅；加上沒有官方色彩，且非專職不受上下班時間拘束，機動性強，更接地氣，服務功能佳，里民非但不苛求，反甚為敬重，無形中讓里長伯、里長姆成為具榮譽性的社區服務職銜，競選時普遍熱絡。

若改為支領固定薪資，因牽扯體制歸屬、財政負擔、法令變動等，問題龐雜，利弊互見，輕易更迭會衍生諸多後遺症，當初設立初衷和目前優勢將完全變質；這也是歷來無法達成共識主因。

首先是現今以服務性質為主的里長雖名為無給職，但每月有四萬五千元的「事務補助費」，以及保險費、健康檢查費和其他優惠；若改領固定薪資，要否納入公務員體系列管，包括是否改官派、任用資格、差勤管理、服務時間、年度考績、財產申報、所得繳稅、紀律規範…等，皆值得商榷。

其次，若改為有給職，那同性質之里幹事疊床架屋下，要否取消？工作加重且不得兼職、營商，勤務時間又朝九晚五，服務質量何得保證？

特別是里長選舉時雖多少都有政黨性質，然一旦當選就任，無論地方各層級官員黨派為何，基本上皆能保持行事及服務的中立，若是官派則勢必傾向黨派利益為重，在缺乏中立原則下，難再獲得里民敬重，更將政治對立普遍滲透至地方基層，破壞社會和諧，也讓台灣最美的基層服務特色盡失！

顯然，里長改領支薪制是窒礙難行的政治性議題，最切實際的是應視物價波動、公務員薪資調整幅度及政府財政狀況，建立里長「事務補助費」調整與否的定期評估制，而非輕易改為固定支薪。

（作者為文史工作者）

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