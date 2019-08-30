新聞線上》年金危機解除怨懟未了

大法官的年改解釋，確立了法制的正當性。但受到影響的百萬人，迄今仍憤憤不平，政府對他們必須謙卑，必須感謝，而不是高舉改革的大旗把他們推到對立面，成為推動政策的阻力。（資料照）

記者陳杉榮

年金改革是蔡英文任內最顯著的政績，卻因「用錯的方法做對的事」，引發的衝突和後遺症也最大。司法院大法官近日作出第七八一號（軍）、七八二號（公）、七八三號（教）解釋，宣告年金改革法制面「合憲」，讓追求連任的蔡英文吃下了一顆定心丸，但年金危機解除，軍公教怨懟未了，不能好好善後，依舊撕裂台灣。

大法官這三號解釋，對於「不溯既往」、「信賴保護」、「比例原則」都做了非常詳實且客觀的闡述，強調只要年改條例不追回「施行前」所領的錢，就沒有溯及既往的問題；政府保障公職退休生活，仍應兼顧「公共利益」；所得替代率採逐年調降，並未逾越必要程度。這些論述給國民黨的御用學者和法律訟棍，上了一堂極為扎實的法律教育，也請莽躁的國民黨立委回去溫習立法意旨。

年金改革是透過修改法律程序變相「奪產」的作為，等同於剝奪了特定人民的財產，關係到人性的幽微，事前和善後都要非常慎重。蔡英文在過程中犯了許多錯誤，促使反年改群眾成了「鋼鐵韓粉」，說出軍公教「能撈則撈，能混則混」的韓國瑜，搭上反年改的列車，竟成了國民黨的總統參選人，這是國家的災難！

二○一六年蔡英文當選總統，民進黨有六十九席立委，「完全執政」，年金改革是民進黨的政見，台灣有七成民意支持，通過立法也是反年改者所預期。若講究效率，第九屆立法院第一會期就應該三讀通過，接著進行各項善後。未料蔡政府一拖再拖，到處開座談會，說要凝聚共識，不但沒有「慢工出細活」，反年改的力量如滾雪球一般，越滾越大。

在立法院呢？立委段宜康成為衝鋒組的先鋒，十八趴六年歸零改成兩年歸零。頹敗的國民黨在洪秀柱和吳敦義兩任黨主席任內，組織渙散，無力和民進黨談判，年改列車橫衝直撞就這樣開出了。更要命的是，蔡政府選擇二○一八年七月一日為年改施行日，年底就是地方大選，反年改者用選票報復，民進黨一敗塗地，也是剛好而已。

大法官的年改解釋，確立了法制的正當性。但受到影響的百萬人，迄今仍憤憤不平，政府對他們必須謙卑，必須感謝，而不是高舉改革的大旗把他們推到對立面，成為推動政策的阻力。嚴肅的說，當北京政權對台見縫插針之際，不必要也不應該因為一項正確的改革，因為政府的傲慢而演變成鬆動國家主體意識的破口。

立法院三讀法案只是問題的開始，蔡政府卻當作問題的完成。這種心態不改，再多的「愛台灣」口號也無濟於事。

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