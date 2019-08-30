社論》香港的警訊有增無減

香港特首林鄭月娥日前暗示，有意動用「緊急法」，處理反送中抗爭。昨天凌晨，大批解放軍進入香港，軍車在街頭結集及行動，「新華社」也在三更半夜證實，指稱這是香港駐軍的第二十二次輪換行動。此時此刻，風聲鶴唳，「輪換」外地解放軍進港，令人想起一九八九的六四事件，也是調動外地解放軍到北京。隨著「十一國慶」日益逼近，此一動作企圖何在，也不得不啟人疑竇。

美國前駐聯合國大使海利說，中國如果鎮壓香港而不用付出代價，可能會決定用武力控制台灣，如果中國襲擊台灣，整個亞洲都會擔心中國的下一個軍事目標是誰。海利說，所以中國如果鎮壓香港，美國必須要讓中國付出巨大的代價，美國應該與中國關係要走到盡頭，對中國發出這項明確訊號，中國對香港發動攻擊的可能性越小，美中未來的軍事對抗風險就越小。海利的分析，談判高手川普應該不難體會。

香港反送中運動高燒不退，北京與港府的姿態則越來越硬，正面對決的劇本正在鋪陳。值得注意的是，北京數位極權統治，本來就越來越緊繃，隨著香港情勢的失控危機，習近平的對內控制也越來越硬。國泰航空因有員工支持反送中，在微博聲明支持特區政府止暴制亂、恢復法律秩序；行政總裁、顧客及商務總裁「被辭職」，消息且由中國官媒搶先披露。香港企業備受來自北京的雷霆萬鈞，這只是冰山的一角。這也是警黑合流之外，香港局勢惡性發展的徵兆。與此同時，中國內部的宗教打壓也毫不手軟，新疆維吾爾再教育營令人怵目驚心，還有所謂的伊斯蘭教中國化五年計畫，拆除伊斯蘭教相關標誌與建築；「梵中臨時協議」簽署後，北京反而變本加厲打壓地下教會；甚至佛教也遭殃，強拆寺廟，搗毀佛像，僧人被迫還俗。

中國的社會控制持續加強，從媒體到宗教都嚴格訓誡只能姓黨，從另一個面向來看，可以說是習近平的權力受到威脅的自衛反應。一，外媒報導，美中貿易戰，香港反送中，激化了北京高層矛盾，加強社會控制，有可能是內部鬥爭升高的序曲。二，北京似乎迷信，即使暴力鎮壓香港，只要迅雷不及掩耳，快速恢復秩序，國際社會也只能乾瞪眼，所以施壓香港政商各界表態，有可能是武力鎮壓與後續收尾的準備動作。不過，Ｇ七的聲明也在傳遞信號，北京如何處理香港反送中運動，民主國家不可能完全袖手旁觀。如果川普的警告被當耳邊風，Ｇ七的聲明也被置若罔聞，那麼北京果真暴力鎮壓香港之後，就像海利所預言，下一個可能就是台灣了，而台灣之後也還會有下一個，將是更大國際災難的開端。

如今，香港反送中運動方興未艾，北京正準備高高舉起拳頭，各國紛紛對國民發出旅遊警告，台灣當然不能無動於衷。據傳，為了模糊反送中的抗爭焦點，建立暴力鎮壓的正當性，北京已下令逮捕美籍、台籍人士，冠上間諜的罪名，以證外國勢力介入的指控。一名屏東縣枋寮鄉公所鄉政顧問，近日前往香港旅遊下落不明，可能在深圳遭捕，類似李明哲事件的翻版，便是一個警訊。暴風雨前的寧靜，國人如果前往香港，一定要提高警覺注意安全。而政府更應做好國安演練，提防北京同時對香港和台灣生事，操弄內部同仇敵愾的極大化。最近一週，美國軍艦、軍機頻繁穿梭於台海、南海，可見其對北京是料敵從寬、嚴陣以待。

香港與台灣，主權地位完全不同，但香港的警訊有增無減，「唇亡齒寒」確實足以形容兩者的連動性。而繼軍售台灣一○八輛M1A2T型坦克、六十六架F-16V戰機，快人快語的川普幾天前直指習近平是「敵人」，隨即對中國進口的三千億美元商品加徵十五％關稅。美中貿易戰與香港反送中，國際秩序與普世價值，已經引領美中戰略衝突成為現在進行式。情勢使然，台灣不是局外人，也不可能是局外人。二○二○，站在美國這一邊，或者，站在美國的「敵人」那一邊，國內競逐大位者似乎已經心有所屬了。剩下的問題，恐怕是北京在香港投下甚麼觸媒，而加快地緣政治的化學變化，以及，台灣的頭家決定要選擇站在哪一邊。

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