自由廣場》別傷害我家茉莉

◎ 林春發

茉莉來台中我家照顧我已經快兩年了，她丈夫在彰化一家工廠打工，老家遠在菲律賓民答那峨，家裡有兩個未及學齡的小孩由六十多歲的媽媽帶，夫妻兩人離鄉背井連袂來台當移工，他們就指望工期結束後，利用夫妻倆辛苦賺來的金錢回鄉開個小雜貨店，期待將來一家人能夠過上溫飽的生活。

茉莉一向負責盡職，為了上市場買菜能和攤販溝通，能讓我和老妻吃上道地台灣菜，她自己從菲律賓帶來語言教材和台菜食譜逐篇學習，如今已完全融入社區鄰里，除了和鄰人溝通無礙，且經常從鄰居處學得新食譜讓我享受美食。

她的處事為人，深受親戚朋友的好評。

然而，韓市長在「瑪麗亞」言論後，又以中華民國總統候選人的身分發表「鳳凰沒來，反而吸引一堆雞」的「國政」內容，實在令人訝異和憤慨，具備什麼樣心態的人，才會說出這種失格無良的話！

「雞」？「雞」這個字要多難聽就有多難聽，相信以前沉淪酒店的韓國瑜知之甚詳，他竟把外來移工比喻成雞！

職業無貴賤，茉莉到我家幫忙，向來敬業勤勞，從不偷懶，從不晏起，當然更不會說謊、酗酒亂性，和韓國瑜比較，不僅安分稱職，更是品格高尚，韓市長怎麼忍心一再以輕薄不堪的言語，侮辱這些遠離家鄉、苦命勤勞的異鄉人呢？

（作者為台中市民）

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