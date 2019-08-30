自由廣場》所有政治都是地方政治

◎ 陳永昌

美國《紐約時報》七月底一篇「川普政府被指拖延對台軍售，遭兩黨質疑」報導，針對川普政府遲遲懸而未決總價八十億美元F-16戰機售台計畫，共和、民主兩黨多位國會領袖不約而同強烈批評，強調「台灣防務不能淪為籌碼，用來換取中國獨裁者一個笑臉」。耐人尋味的是共和黨資深參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）卻未置一詞，其選區南卡羅萊納州正是F-16製造商洛克希德馬丁公司新生產基地，意外沒有跟著其他同僚一起公開表態。

時常上全美各大電視網政論節目為川普總統辯護的葛蘭姆，一向被視為川普在國會山莊的親密政治盟友，親台色彩明顯的他更是不吝發聲力挺台灣，最近一次訪台是二○一六年六月蔡英文總統上任不久，在其美國空軍老戰友、已故參議院軍事委員會主席馬侃（John McCain）率領下，搭乘美國海軍行政專機來台祝賀。今年四月，洛克希德馬丁公司將F-16生產工廠從德州沃斯堡（Fort Worth）遷至南卡羅萊納州格林維爾（Greenville），預估可為當地帶來至少四百個技術職位新工作機會。由見報後峰迴路轉正面結果來看，理當強力捍衛選區利益的葛蘭姆，或許對於整件事的發展早就胸有成竹，才會對F-16軍售案延宕保持緘默。

就在川普證實批准售台F-16戰機三天後，葛蘭姆終於打破沉默、於推特上感謝川普在此「困難時刻」支持台灣，「六十六架最先進F-16戰機可為捍衛台灣與民主提供巨大動能」，他強調「站在台灣這一邊以及跟中國建立更好關係兩者間，並非相互排斥的目標」，更對這批戰機將在南卡羅萊納州格林維爾生產製造，特別感到高興。

美國前眾議院議長歐尼爾（Tip O’Neill）說過一句傳世名言：「所有政治都是地方政治。」（All politics is local.）畫龍點睛指出地方利益左右整體國家政治走向，千萬不可小覷來自地方政府的助力或阻力。回顧歷次美國對台重大軍售案，照顧軍火生產工廠所在地經濟發展與就業機會，往往扮演臨門一腳的關鍵性因素。

一九九二年九月美國總統大選期間，全力拚連任的老布希總統前往德州造勢前夕，生產F-16的通用動力公司（後來被洛克希德馬丁合併）預告將於一九九四年底裁員德州沃斯堡工廠五千八百人，此一壞消息對選情低迷不振的老布希打擊不小，當時德州民主黨籍州長李察茲（Ann Richards）甚至放話：「不曉得布希總統跟共產中國間有什麼交易，但當德州沃斯堡五千八百名工人要丟了飯碗，我們人民就應該覺醒了。」為了替德州沃斯堡留下數千個工作機會，拿下動見觀瞻德州三十二張選舉人票，老布希最後從善如流，親自在德州沃斯堡宣布出售一百五十架F-16戰機給台灣，總價六十億美元，創下單筆軍售最高紀錄。

越演越烈的美中貿易戰，同樣可以看到來自美國地方政治的掣肘。根據統計，上半年美國農場破產申請比去年同期增加十三％，貸款拖欠率也不斷攀升，儘管川普政府祭出兩百八十億美元財務援助方案，但隨著戰線拉長，恐慌的農民對於貿易戰遲遲無法落幕，開始失去耐心。農業州是川普的大本營，勢必對其連任選情帶來很大壓力，牽制後續談判態度與策略！

（作者為台北市民間工商社團副秘書長）

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