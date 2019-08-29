新聞線上》郭台銘、柯文哲和塔羅牌

記者莊榮宏

從一堆徹底洗過的撲克牌中抽出特定的牌，事前已告知是表演戲法，讓你在驚訝之餘感到開心有趣，卻對過程百思不解；這叫作魔術。

從一堆徹底洗過的撲克牌中抽出特定的牌，卻託辭此為冥冥中注定，使你在驚訝之餘以為神明開示，深深相信此乃天意；這叫作騙術。

尚未宣布是否投入二○二○年總統大選的郭台銘，最近拜訪塔羅牌大師時抽到郭「最喜愛的一張撲克牌」，因而被視為獲得大師的「祝福」。見此新聞，腦海不由浮起「魔術與騙術」的差別。

並非在指誰是騙子，何況騙子的定義是什麼？告訴只剩三個月壽命的臨終病人「你還有兩年可活」，這算是騙子嗎？認為某人應該競逐大位才有利大局，借助撲克牌堅定其信念，這也算騙子嗎？

前者是「善意的謊言」，後者是「堅信的謊言」，兩者都未因而獲得金錢利益，在法律層面並不構成詐騙要件，硬要說是騙子也太沉重。

要探討的是心理層面，倘若某人原本就躍躍欲試，卻在毀譽得失之間猶豫不決，此刻若安排參拜之行，可助其下定決心。

曾聽警官陳述一個真實故事，他認識某老闆，暗中養小三，欲納為妾，卻因元配容易喫醋、性情剛烈而投鼠忌器，不敢開口。

也是湊巧，夫妻某日出遊，路過不知名宮廟，停車欲參拜，老闆剛好接到一通重要生意電話而留車上，元配先下車逛，見角落有命理攤，相士朝她招手，遂趨前問卜，幫夫君求事業，不問則已，一問不得了，原來老公的事業未來將千百倍於今日規模，正喜不自勝，卻見相士皺眉，面有憂色，急忙追問，方知老公命中注定多妻，命格上是妻妾愈多事業愈旺，前半生雖靠元配相挺而有成，唯後半生須賴群妾相助才能續旺，倘無妻妾接力襄助，不唯事業中落，且恐英年早逝，元配大驚失色，這下不但不喫醋，還回車上找老公，頻頻催促儘早納妾。

警官說，那場意外的命相之旅其實是老闆和朋友串通設局，相士是朋友的內應，事先約定如何說詞以左右元配的想法，目的是遂老闆納妾之願。

說此故事，純粹因睹事而聯想，並非意謂郭台銘的塔牌之行就是被人設局。

柯文哲口無遮攔，於兩岸大勢常有失格之言，唯不以人廢言，對於郭台銘拜訪塔羅牌大師，柯引用孔子說的「敬鬼神而遠之」卻是對的。雖然，很諷刺的是，柯自己在五年前也拜訪同一位大師，還抽了兩次黑桃Ａ，預示會選上台北市長，據報導柯還因而「全身起雞皮疙瘩」。

領導國家非等閒事，須有過人意志，最低限度不可「不問蒼生問鬼神」，郭台銘可以有一百個理由參選，卻不可以有一個因素是出於讖緯玄學，柯匹何嘗不是？

因為人民會擔心，萬一郭或柯登上大位，面對國家危急存亡而難以抉擇時，他們會聽塔羅牌的話，還是聽人民的聲音？

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