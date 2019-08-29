自由廣場》香港「緊急情況」

◎ 雲程

為處理包括天災、動盪、入侵等緊急狀態，任何國家或自治領土的最高行政首長（無論稱為總統、總理、總督或行政長官）都會被該地之憲法、基本法或法律賦予緊急權力。無論以戒嚴、動員戡亂或軍事統治等名義為之，其獨裁的性質毫無軒輊。

香港的情勢，並無收束跡象。傳言在北戴河會議後，習近平丟下一句「誰惹的麻煩自己解決」，亦即他不想背負這罪名。但不管誰該負責，壓力最後都會落到林鄭月娥頭上。

論者原先預期北京會根據〈駐軍法〉第6、14、29條，或〈基本法〉第18條出動解放軍／武警解決香港問題，尤其是北京威脅〈中英聯合聲明〉只是歷史文件，兩者相加正好讓北京順勢顛覆「一國兩制」的承諾。

對此，國際紛紛表達關切。近日G7更透過會後聲明，重申了〈中英聯合聲明〉有效存在。此時，忽然出現一部港英時代的法律〈緊急情況規例條例〉。它讓香港總督（行政長官）得會同行政會議（the Chief Executive in Council）行使獨裁權力。

該法是一次大戰結束後民生凋敝與社會不安之際立法。當時發生孫中山與廣州軍政府在背後支持的「海員大罷工」。罷工癱瘓海運，在香港總督實施戒嚴後，更引起十多萬人總罷工與沙田慘案。最後，由英國駐廣州總領事出面協調而落幕。

「海員大罷工」後，隨之香港與廣州發生連動的「省港大罷工」，中國各地也接連罷工。歷史殷鑑不遠，北京不敢掉以輕心。

這部一九二二年的條例，賦予總督（行政長官）巨大權力，包括修訂與暫停法律、對人事物地進行管制、沒收、搜索（第2.1條）；甚至可單方面處以死刑外的任何刑罰及制裁（第3.1條）；權力及於水域（第2.2c條）；其處分之效果，在被廢除之前皆持續有效（第2.3條）。這部古早法律經九度修訂，標示著香港的重大變化；特別是九七後仍有修訂，意味著中英兩國都承認〈緊急情況規例條例〉之效力。

若林鄭月娥依此「條例」而非〈基本法〉或〈駐軍法〉行使獨裁權力，英國（原管理當局）的立場可能很尷尬；但北京一樣很窘，等於也承認港英政府法制（即「兩制」）的正當性。

香港情況至此只能以北京退讓的方式政治解決，但習近平表面的兩手一攤，是否反而意味著「硬處理」不遠了？

（作者著有《放眼國際：領土地位變遷與台灣》，http://hoonting.blogspot.tw/）

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