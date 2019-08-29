自由廣場》（金恒煒專欄）蔡英文的「幸運」物語

台灣民意基金會八月廿四日舉辦三週年茶會暨發表全國性民調，董事長游盈隆並做評析。他認為蔡英文達到現在領先的狀況，相當幸運，「這不是撿到槍，是撿到火箭筒…。」明顯的是，蔡英文並不滿意游盈隆的解讀，接受記者訪問時，先嘆了一口氣，接著反問：「那我民調不好時，是說運氣不好囉？」

這個民調能不能證成游盈隆的解析？是可以討論的問題，下文再談。但蔡英文的反駁，犯了邏輯上假設推論的謬誤。簡單說，這次民調結果是出於「好運」，不代表上幾次民調結果是「運氣不好」，因為影響民調的因素很多，不能把很多的選項等同於唯一，即「不能肯定其一來否定其餘」；這是邏輯ＡＢＣ，非常基本。一般人根據心理聯想或日常經驗犯了推論上的錯誤，固是常見，但蔡英文是法律人，邏輯學是基本功，不得不讓人質疑蔡英文果是法學博士？

回到「民意基金會」八月的民調。蔡總統的聲望這次「肯定與不肯定相當」，非常不易。為何？蔡總統的聲望趨勢，依「民意基金會」民調，從二○一六年十一月到二○一九年五月，不贊同其執政的遠多過贊同，甚而近乎崩盤。現在離大選投票還有五個月，蔡英文竟而擺脫低檔徘徊而向上攀升，原因何在？依此次發表的另兩項民調來審查：經濟上滿意度四成一、不滿意的五成二，所以蔡總統「拚經濟」沒有得分；另一個是處理兩岸關係，滿意的四成九比不滿意的多四個百分點，且此議題的滿意度是二○一六年八月以來絕無僅有。

蔡聲望走高，不在經濟而在兩岸。兩岸問題的大宗，當然非香港如火如荼「反送中」的民主抗爭莫屬；只要對比「反送中」運動與蔡英文聲望的起伏，可說若合符節。相對的，韓國瑜民調的下挫以及首次被蔡英文追上，也是因為「反送中」；這是ＴＶＢＳ六月廿四日民調的解盤。

擺放在這樣大形勢的脈絡下，才能夠了解游盈隆所說的「幸運」。二○一六年大選，蔡英文撿到太陽花，是幸運之神首次眷顧。這回連「拚經濟」都沒有得分，甚至總統特勤人員走私大量未稅香菸事件都沒有造成選民的反感，全拜港人「反送中」之賜！不是「幸運」、不是撿到「火箭筒」，是什麼？「反送中」引發人民棄韓保英，更可能的是把民進黨與國民黨之間的獨統落差無端投射在蔡英文身上。

蔡英文的「幸運」還不只一端。二○二○年大選對手韓國瑜，是自有總統選舉以來，國民黨推出的候選人中最草包、最無格且紅到底的一位，難怪國民黨內「換柱」之聲高揚而不斷；這款人不輸才怪。國民黨靠「韓流」在高雄贏到市長，賠的卻是總統大位，完全符合「贏了戰役輸了戰爭」的說法。

當然，二○二○年大選的局勢尚在變化之中，可能還會出現新而強的候選人，蔡英文能不能靠「幸運」而連任成功？言之過早。重點是，台灣人「反中」本是民意主流，不過香港「反送中」運動再一次強化台灣人的自我認同，可見「統獨」絕非柯文哲所說是「假議題」。站在台灣立場的必勝，站在「一中」的必輸，這個趨勢強不可擋，而且後勁愈來愈大，勢必成為推動台灣歷史向前而莫之能禦的沛然力量，得之者勝、失之者亡，如此而已，豈有他哉！

（作者金恒煒為政治評論者；http://wenichin.blogspot.tw/）

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