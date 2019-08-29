自由廣場》比賽機器 技職高手

◎ 俞怡萍

台灣選手參加青少年國際技能大賽獲四銀一銅，令人心中感慨萬千！猶記得二○一六年關心技職教育的獨立記者黃偉翔，曾有一篇影響近年相關教育政策的報導，內容是對一位在國際賽事表現優異並保送台科大者的訪談，但這位年輕人最後因學科程度太差無法畢業，又因鑽研的技術不見容於業界，只能當個普通工人。

這種情況似乎反映出，台灣在技職教育上有嚴重「人格分裂」現象，表面上學生是為了學習一技之長，學校要培養年輕人未來成為社會的回饋者，但背後卻充滿著許多不單純的理由。於學生而言，因不喜歡唸書，所以只好選擇技職學校；於家長而言，鼓勵參加技能比賽，孩子有機會保送知名科大；於學校而言，學生得名學校光榮，對於招生及經營大有幫助；於國家而言，為國爭光，增加台灣在國際的能見度等等。但每年耗費這麼多的資源，培養一大批「比賽機器」，到底對這些學子們有什麼幫助呢？對社會有什麼意義呢？

以筆者較熟悉的古蹟修復工程為例，新的工具、材料、技法不斷滲入工地，老匠師凋零、師徒制瓦解，有些年輕工人完全沒有接受相關養成教育，直接親上火線，詢問為何走入這一行，回答卻是薪水高、自由度也高，若在旁觀看，絕對會對其施作的粗糙為古蹟捏把冷汗。為何那些在國際賽事大放異彩的砌磚或木作高手，沒有機會出現在古蹟修復現場呢？為何這麼高標準的技能，沒有普遍改變台灣的工程品質呢？就如同學校教了許多年的英文，但學生還是開不了口，大學生學習了很多專業知識，卻不受業界青睞；台灣何時才能全面擺脫這種只重視光鮮外表，卻不食人間煙火的學校教育！

（作者為文化資產研究工作者）

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