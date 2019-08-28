自由廣場》《林保華專欄》香港的危機在於北京內鬥

九七前對香港前途的展望中，有一說是在沒有港英政府作為緩衝下，香港將直接捲入中共的黨內鬥爭中。香港目前就處於這個困境，因為無法推測中共高層權力鬥爭會發展到何種地步。也由於這種黑箱權鬥可能出現出人意表的形勢與結局，就可能導致對香港的處理上擦槍走火，這是香港最大的危機。

目前香港處在中共權力鬥爭的磨心，各派都希望對方犯錯而撈取好處，然而無論哪一派得勝，付出代價的都是香港！

在習近平懸崖勒馬後，目前香港局勢相持不下。不論習近平出兵鎮壓，還是接受五大訴求，都是江澤民派系扳倒習近平的最好藉口；導致習近平進退維谷，唯有卸責給美國，還擺爛說誰造成這個局面誰來解決。

明知特首林鄭月娥「好打得」的性格與缺乏政治敏感度，也聽任她「高度自治」；而林鄭的唯一解決辦法就是動用警察暴力，這也最符合中共的胃口，導致暴力鎮壓不斷升級，發展到使用水砲車與拔槍對準民眾。這也必然會引發民眾「以暴反暴」的心理，何況還有混入示威隊伍的便衣故意煽動。而警察也恃寵生驕。

警方的古怪表現還在於：敢於喝令代表警察向民眾致歉的特區第二把手、政務司司長張建宗下台。在特首表示香港已經失控時，警方表示他們還有很大警力足以維持秩序。對港澳辦「恐怖主義」的指責，一位高級警司敢於駁斥沒到那個程度，但最近主管紀律部隊的保安局局長李家超，就警察拔槍事件竟出來指責民眾恐怖主義。

特區政府各部門的各自為政，正是北京不同派系各自為政的反映。香港警方也被中國公安部垂直領導，敢於拒絕特區政府與中國其他涉港部門的指示。警隊高層的中共秘密黨員，更加直接接受相關部門的指揮，連中聯辦都不知其人的真正身分。而相關單位是在習近平手裡還是其他派系手裡，也會出現不同的政令。例如黨媒的輿論一直在激化中港矛盾，還公佈美國官員隱私，顯然有違習近平目前的政策，被形容為「高級黑」。然而派系的不同政令與黨的「革命兩手」難以分清，增加觀察的難度。

北戴河會議後習近平考察河西走廊，也只有幾個與工作無關的親信陪同。在視察甘肅某空軍基地時，新華社稿尾最後一段話是：「許其亮等參加活動。」許是中央軍委第一副主席，習近平的親信，一九九一年在福建就與習結緣，竟被如此冷貶。

文革是中共的毛澤東無產階級司令部收拾劉少奇資產階級司令部，把全國搞得腥風血雨。如今不曉得北京有幾個司令部，已經讓香港烏煙戾氣，不斷流血，中美貿易戰也詭譎多變。看來只有美國才能收拾這個殘局。

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）

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