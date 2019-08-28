自由廣場》讓碧潭發電

善用碧潭堰整建機會 興建低落差電廠

◎ 周志展

看到新北水利局將爭取前瞻建設經費新建碧潭堰的新聞，相關單位實應藉此機會，利用堰體前後的水位落差，以碧潭為調整池，設置一座小型水力發電機組。

以條件相近的后里圳低落差示範電廠為例，其有效高度三．六公尺、每秒水流量四．三立方公尺、裝置容量一一○kW（約等於三三○坪太陽能板的裝置容量），根據台電資料，其年發電量約六十萬度，以每度三元的價格粗估發電收益每年一百八十萬元。以現行碧潭堰高三．五公尺，若稍稍提高新堰體高度，憑藉北部全年有雨、和緩的流量變化，預計發電量可高於后里圳電廠，足以供應周邊數百戶使用，並產生數百萬元的發電收益。

除了透過深入崇山峻嶺或是築壩建造的高落差水力機組，台灣還有許多地方可以利用橫流、重力渦流或阿基米德式等適合低落差環境的水力發電機組。其中重力渦流式以及阿基米德式的運作方式更是賞心悅目，兼具觀光與教育意義。

水力發電是台灣目前成本最低的發電方式，且主要成本在於建造時的一次性支出。若能在設計時整合，藉由利用碧潭堰，可大幅降低建設成本，比單獨築壩興建的電廠划算許多。碧潭堰設置小水力電廠除可就近供應電力，降低傳輸變壓損耗，減少輸配電系統壓力之餘，也節省饋線成本，產生的營運資料，對於未來的小水力發展更是深具價值。

台灣目前九十八％的能源都仰賴進口，儼然成為經濟發展及國家安全的軟肋。更高的能源自給率除了讓原先的外購能源支出回流國內，還可視為內建天然氣買權，對能源價格進行避險的工具。過去將資源集中投入興建大型電廠的方式，反而錯失許多利用在地天然資源的機會。以碧潭為例，有機會在不大幅增加支出的情況下，增設一個可穩定輸出的小水力電廠，我們目前卻憑溪水溢流而下，每年讓數百萬台幣付諸流水。

在能源及永續議題正熾之際，與其被動抱怨中央政府的能源政策，新北市水利局等主管單位，不應錯失這個向新北市民及全國人民展現通過充分規劃與執行，地方政府也可以主動做出改變的良機。

（作者為台灣大學生物科技研究所碩士生）

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