社論》台灣民主正在崩壞？

隨著選舉季節到來，政壇每天鬧熱滾滾，政治言語爭鋒此起彼落。政治大咖合縱連橫，總統大選是否演變成「三腳督」？在野新政黨林立，是否導致國會各黨不過半？在在備受關注。就在此時，國際情勢變化日亟，美中貿易大戰不止，香港「反送中」抗爭已成「回歸」以來最嚴重的政治危機，日韓齟齬越演越烈，而對岸中國雖內部危機四伏，它吃掉台灣、介入我國大選的野心不減。曾有人說，傳統上年份每逢九必有動盪，二○一九年似乎印證這一說法。

面對內外變局，台灣不能繼續埋頭內鬥，政媒沉迷於幾無止境的「鬥嘴鼓」，卻無視國家社會所面臨的重大挑戰。積極地說，我們應經由總統及國會改選的過程和機會，把台灣所須積極因應的內外挑戰、長中短期問題，進行路線與解決方策的認真辯論，在亂局和變局中走出長治久安之路。除了選賢與能，也須同時讓民主和政治文化制度，歷經大選而向上提升。

具體而言，經濟方面，台灣整體經濟投資需要提振，上班族長年低薪的局面有待打破，產業上進轉型也亟須加強。美中貿易大戰提供我國擺脫經濟依賴中國的機會，其間必有陣痛，端視能否有效因應。同時，氣候變遷及減碳、對外經貿邊緣化的問題鮮受關注，卻可能嚴重傷害中長期發展。另外，經濟社會政策近年「進步」當道，是否需務實調整，政府的角色力求適當，大選也應就此認真辯論。

其次，少子化與高齡化已然到來，不僅不利經濟成長安定，年金和長照、菸稅爭議也都源自於此。儘管主政者宣稱這是「國安問題」，政策上至今仍說多做少。更嚴重的，少子化已衍生兵源問題，徵兵、募兵制度更攸關國家生存，政客避而不談，挑戰卻有增無已。同樣地，從小學到大學，學校供過於求，大學倒閉案例時有所聞。大選不僅應認真辯論，因應人口減少及結構改變的嚴重挑戰，尤不應在大選辯論議題中缺席。

外交、安全考驗同樣不容規避。中國的威脅有增無已，且有如「紐約時報」上週所指出，「香港『反送中』催化台灣社會紅色恐懼」。美日是我國最堅強的安全及經濟友邦，安倍為近年對台灣最友善的首相，川普總統更以軍售等主動力挺我國。然而，我國至今禁止日本「核災食品」進口，也無力解決美豬進口問題，這不但是經貿的自我孤立，也坐失透過經貿增進與美日全面關係的絕佳機會。

面臨嚴酷考驗，台灣沒有繼續內鬥內耗的本錢，這對政治人物、政黨及選民都是重大課題；特別是公眾的明智選擇，更為根本。不過，公眾要維持理性思辨、明智抉擇所需的環境，主要是媒體現狀，並不理想。

據財團法人黃昆輝教授教育基金會最新民調，台灣民眾有三分之二（六十五．九％）不同意「台灣媒體的專業表現良好」的說法，五十七．八％認為新聞媒體是「社會主要亂源之一」；而媒體處理新聞最需改進的是「查證不確實」（九十五．七％）。另外，近六成（五十八．五％）認為台灣存在「紅色媒體」問題，雖對其嚴重與否判斷不一。至於電視名嘴，受訪者認為他們是「立場鮮明的煽動者」、「譁眾取寵的表演者」都超過三分之二。這就突出當前的嚴重問題：新聞每天很熱鬧，卻聳動、誇大、膚淺大行其道，事實真相難以明白，基本事理也常講不清楚。尤其電視每晚談話性節目政治爭辯攻訐，有些名嘴偏見立場超越理性專業，日積月累，以致爭議事件信者恆信，理盲濫情者眾，公共政策難以理性討論。台灣每晚在爭吵中度過，政黨惡鬥更甚，不少人彼此不喜歡對方，互信漸失，社會分裂對立嚴重。

具社會公器屬性的媒體公信力受質疑，民主機制另一重要工具的民調也出狀況。民調旨在調查真實民意，有其專業與倫理，但在台灣卻變質，有些民調竟成政治上各取所需的「民調」，可依委託者需求做成「民意調整」。有如國人所見，朝野兩大黨都以民調決定候選人，其紛爭與被指未能選出最強自是它們的家務事，但民調的公信力因此受害，才真是台灣民主的憂患。

台灣民主歷程經三次政黨輪替，藍綠兩大黨都曾完全執政，大選不僅考驗主政者，提供在野者機會，也檢驗我們的民主機制運作。在候選人及政黨得失之外，民主向上提升或走向崩壞，應是政治激情中更值得關切的重點。

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