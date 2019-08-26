社論》小香港勇抗大中國

香港反送中運動持續升溫，衝突加劇，港人追求民主的決心與英勇表現得到國際社會的聲援；然而，中共鎮壓手段也更加粗暴，令人對香港的命運深感憂心。香港情勢的發展被視為「黑天鵝」，目前世人關注的焦點在於中共的鐵腕控制與打壓之下，香港是否不再保有自由、法治與國際化色彩，由世界的香港變成中國的香港，東方之珠自此蒙塵。幸運的是，香港雖小，但抗爭一旦持續擴大，其嚴明的法治與高度自由仍將衝擊專制獨裁的中共政權，牽動高層的權力鬥爭，導致中共政權的崩解。這是反送中運動更值得觀察的另一個發展面向。

反送中運動是香港主權移交、納入一國兩制框架之後，港人爭取民主與自治權的重要抗爭，在七百萬人口的城市中最多有二百萬人參與示威，形成前所未見的高潮。儘管港府表示送中條例已經胎死腹中，但是以中共政治信用之差，對香港的控制顯然只會更加嚴格，不可能鬆動、放手，所謂送中條例之撤回乃是緩兵之計罷了。此外，港人強烈訴求的雙普選，在一國兩制、五十年不變的期限內，同樣沒有兌現的可能。因此，在外人看似無望的抗爭中，香港人仍然發揮以小搏大的大無畏精神，深值世人肯定。

香港的悲劇主要根植於一國兩制的框架。一國兩制是中共為了威脅利誘台灣所設計的特殊方案，但遭到蔣經國拒絕，又因港澳主權移交在即，因此乃乾坤大挪移，先行實施於生活方式與治理架構不同於中國的香港、澳門，再搭配五十年不變的承諾，期能對台灣發揮垂範作用。如果一九八九年天安門事件後，中國能夠拋棄社會主義與專制獨裁統治，進行民主改革，引進市場機制，則走上民主之路的中國與香港的差異將有彌平找到彼此交集的一天。遺憾的是，中共血腥鎮壓六四學運，勉強保住政權之後，再看到東歐與蘇聯的解體，是以更加緊抓權力不放，發展成為權貴分贓與國家資本主義的綜合體。加上數十年來經濟快速發展，國力大幅增長，乃掀起中華民族復興的浪潮，誕生了一個以十三億人民族主義為動能的紅色帝國。自此注定了香港的民主抗爭是一條艱辛坎坷的長路。

這個紅色中華帝國純粹就是打著社會主義與中國特色旗幟的封建王朝翻版，並無任何民主、自由等普世價值的內涵，反而是建構在高科技與意識形態之上的數位獨裁體制。如此的發展軌跡，不但讓中國與文明社會背道而馳，與港人的民主訴求也漸行漸遠，彼此之間的矛盾也就日益激化，因此由反對基本法第二十三條、雨傘革命，再到反送中，港人的抗爭力道一波強過一波，中港逐漸走上決裂之路。表面看來，香港GDP只佔中國的二．六％，似乎微不足道，與中國抗爭好似一場無謂的掙扎，其實香港擁有的優勢乃是中國維持經濟成長所不可或缺，香港是站在對抗的制高點。例如香港是全球第三大國際金融中心、第四大外匯市場、全球第五大股市，是中國企業、資金與國際接軌最重要的轉運站，中國近年固然有意建設深圳、上海等內地大城取代香港，但因缺乏法治與自由市場機制，卻讓它們永遠難以變成香港第二。由此可見，香港的自由港與國際金融中心地位一旦被摧毀，中國經濟與國際的聯繫機制恐怕就會出現嚴重的斷鏈。這是中國鎮壓香港時顯得投鼠忌器的癥結。

中國全面炮製反送中是外國勢力與台獨背後策動的陰謀論，藉此挑起全球華人的民族主義以反制港人的民主、和平抗爭。民族主義確實威力無窮，尤其史上未有的紅色中國，更是七百多萬人的香港似乎難以抗衡的巨大邪靈。加上封鎖資訊、動用警特黑道、製造輿論洗腦，對企業與社會領袖施壓表態，以龐然大物的國家機器對付香港人民，中國的打壓香港似乎居於壓倒性優勢；然而香港的法治、自由與多元化，卻也形同一把利刃刺向專制獨裁政權的心臟。以史為鑑，獨裁政權原本都像銅牆鐵壁，永遠不會崩裂，然而往往一個小事件就足以引發星火燎原的效應，導致帝國的翻覆。此次香港反送中是繼美中貿易戰後，對中共專制政體的再次重擊，而中國的權貴利益共同體與國家資本主義能否承受、抗衡民主、自由潮流的衝擊，便成為歷史轉折的關鍵。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法