自由廣場》綠色基礎設施 治水防洪新招

◎ 程孝民

氣候變遷已改變全球的水文循環，水患在全球各地輪番肆虐；「雨炸台灣」的淹水威脅，已成為國人的日常夢魘。

傳統的治水方式，無非是藉由雨水下水道，儘速將雨水排入河川、放流大海。先進國家的因應之道，已進化到利用「綠色基礎設施」，就地、就近做好雨水管理措施，藉此降低雨水下水道的排水負荷，這也是台灣目前最欠缺的理水觀念。

面對瞬間強降雨，傳統設計的排水設施早已不堪負荷，綠色基礎設施的多元方案，即可發揮救援效果。舉例扼要說明如下：

一、利用綠屋頂、綠牆（垂直花園）截留建物排雨，再配合儲水桶接貯雨水，做好家戶／大樓雨水管理。

二、借助樹冠截留雨水，或以「雨水植栽槽」分流降雨，減緩都市淹水。

三、利用公園綠地營造「雨水花園」，發揮微型生態滯洪池的效果。

四、「蓄洪井」佔地面積不大，蓄水容量可依各地需求彈性設計，是都會區舒緩淹水威脅最有效的工具之一。

傳統的雨水下水道等「灰色基礎設施」，已不足以因應氣候變遷下的強降雨，「綠色基礎設施」無疑可以彌補其不足。唯有多管齊下、各方配合，才能收事半功倍之效。深刻理解此點，往後應該不至於再看見以「剃頭式」的手法修剪行道樹的慘況。

（作者為資深景觀建築師、自然資源管理專家）

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