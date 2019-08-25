自由廣場》祖父母節感言：請自己帶孩子

◎ 吳一忠

每年八月第四個星期日是「祖父母節」，一個不太受到重視的節日，忝為「阿公」心裡有感。

在華人的傳統觀念中，多子多孫多福氣，三代同堂以上都令人欣羨，含飴弄孫之樂，更是被讚頌的福報。問題是，想要達到福祿壽全的目標，祖父母首先要有資產，身強體健，無須仰賴子孫鼻息，像老太爺一樣受人尊重，才稱得上是「家有一老，如有一寶」；若是身無恆財，本身是「下流老人」或「過勞老人」，想要受到敬重恐怕很難。

如今景氣欠佳，年輕一代自身難保，不成為家庭負擔就已經是萬幸了，子女若沒錢請保母、上安親班，只好商請祖父母帶孫子。尤其是鄉下地區，父母外出工作賺錢，子女則拜託長輩看顧，常見隔代教養的情況，祖帶孫不稀奇，甚至有曾祖帶曾孫的情形，年齡懸殊加上思想差異，使得教育方式脫節，公嬤疼孫不會打罵，孩子失去父母的管教，往往衍生社會問題。

現代人壽命普遍提高，高齡化的社會，老年人體力逐漸衰弱，帶孫子非常辛苦，這點個人體會良多。年輕父母應負起責任，既然生了就要養，不能往長輩住處一丟，「養兒方知父母恩」，嘗試養育子女的滋味，從親身的經驗體悟，方能體會長輩的辛苦。

慶祝「祖父母節」，不光是請吃一頓飯，送文具給孫子，或牽孫子小手上學去，等活動結束後，一切又回到原點。政府應該重振經濟，讓年輕人工作無憂；改善社會福利，使老年人過得有尊嚴，在衣食具足的環境裡，孩子獲得好的教育和照顧，祖父母沒有壓力負擔，有閒情逸致祖孫同樂，如此的「祖父母節」才有意義。

（作者為榮民，嘉義縣民）

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