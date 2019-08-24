自由廣場》請國民黨不要製造核四核災！

◎ 楊木火

前監委陳永祥為調查行政院八十九年宣布停建核四，曾於一○一年三月二十日提出「101財正0004糾正案」，糾正案文中指出，台電公司核四工程未能採統包方式辦理，且未有總顧問協助整合數百件標案之複雜施工界面，又因台電本身對核四技術專業不足及管理不善， 致生諸多缺失，不但工程延宕、預算暴增及鉅額損失，且工程品質無法掌握，甚至未來核四是否安全運轉，屢遭質疑…。

報告中另指出，台電公司於九十八年九月第四次層報行政院要求增加工期二十九個月時，於「核四計畫工期評估分析報告」坦言，未能以大統包經營方式辦理、工程量體龐大複雜而超出預期等基本結構困難因素，及分散式控制暨資訊系統之奇異公司分包商延遲交貨，且須在工地現場執行調整測試及修改，又奇異公司所提設計圖說無法配合施工要求等情，為再次展延主要原因之一。由於核四之各類採購案數量龐雜，顯非台電公司之人力及能力所能掌控，致生諸多施工違失情事。

前監委陳永祥為美國柏克萊加州大學工學博士，擔任監察委員前，於八十四年至八十七年間曾擔任吳敦義高雄市政府捷運工程局局長；陳監委在提出「101財正0004糾正案」報告後的記者會說，整個核四根本是「邊做、邊看、邊改、邊拆、邊學」，但「公共工程可以這樣做嗎？」台電對於所謂的品質安全是「自我感覺良好」。

國民黨吳敦義主席在擔任行政院長時，曾在九十九年聽取核四商轉簡報後指示，「希望第一號機能趕在一百年十月十日前完成商轉，做為祝中華民國一百年的賀禮」。結果至今，核四一號機連「放燃料棒熱測試」之前、更基本的「冷測試」都還沒有做完；如果吳院長在做出以上決定前，先詢問一下他的前捷運工程局局長陳永祥先生，相信吳敦義院長就不會做出建國百年核四商轉的決定。

為了避免日後國人成為核四核災難民，請吳敦義主席帶著主張核四重啟的國民黨總統候選人韓國瑜先生，去拜訪他的前捷運工程局局長陳永祥先生、「核四安檢專家監督小組」及「核能四廠安全監督委員會」林宗堯委員，請教他們「核四是否能重啟及商轉」，還是會發生「拼裝車核四商轉台灣發生核災」的國難事件？

（作者現任鹽寮反核自救會總幹事）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法