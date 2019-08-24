自由廣場》員警切記「米蘭達告知」

◎ 蘇天從

有多次施毒刑案紀錄、剛假釋出獄的莊姓男子，在去年某日因陪同友人到警局找人，被員警發現他是「毒品調驗人口」而要求「配合」驗尿，檢出嗎啡、可待因、安非他命、甲基安非他命等均呈陽性反應，被依毒品危害防制條例函送法辦。七月五日橋頭地方法院審理時，莊男稱當時非自願驗尿，合議庭認定警方違法採證，判他無罪。

無獨有偶，一名王姓男子去年三月某晚機車暫停路口講電話，遭巡邏警員盤查，警員要求王男打開隨身包被拒，拍摸他隨身包包懷疑內有槍枝，立刻壓制王男並呼叫警網支援，迫使王男打開包包交出改造手槍及十五顆子彈。檢方依《槍砲條例》將王男起訴。但新北地院審酌當時並無事實顯示王男攜帶足以自殺或傷人的物品，警員卻無故進行搜索，已侵害人權，不符合法定搜索要件，因此認定警員辦案違背法定程序，扣押槍彈無證據能力，判王男無罪；可上訴。本案員警事先有無發現嫌犯持有槍枝的事實？待上訴時自有一番論述，不再贅述。

但如果有一天法院判了殺人犯無罪，其理由是偵辦的員警未踐行「米蘭達告知」，即未依刑訴法第九十五條訊問被告，未告知以下各事項：一、得保持緘默，無須違背自己之意思而為陳述。二、得選任辯護人。三、得請求調查有利之證據。大家也不要再驚呆了，之所以無罪判決，與前兩案雷同，都是未依程序正義。程序正義居然凌駕到實體證據之上了。

驗尿案未依採驗尿液實施辦法第九條的規定：警察機關通知採驗尿液，應以書面為之。除非另依同法第十一條規定：應受尿液採驗人經合法通知而無正當理由不到場，或到場而拒絕採驗者，警察機關或執行保護管束者得報請檢察官或少年法院（地方法院少年法庭）許可，強制採驗。

像本案的「半推半就」，到後來都被翻供了，這也是法院認警違法採證判毒蟲無罪的主因。

另查獲槍枝這個案件，如果不要便宜行事，依刑訴法第一二八之一條第二項，報請檢察官許可後，向該管法院聲請核發搜索票，則應較能符合法律精神。

民國九十一年刑事訴訟制度由「職權主義」調整為「當事人進行主義」，明明是罪證確鑿，卻因程序正義被判無罪，員警在執法的立場上，真的非得要踐行刑事訴訟法的規定不可。

（作者現任公職，新北市民）

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